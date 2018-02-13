ميسي ورونالدو أبطال الأرقام القياسية في ثمن نهائي التشامبيونزليج

على المصرى لم يكتف الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى، وغريمه التقليدى البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة ريال مدريد، بالسيطرة على الجوائز الفردية خلال السنوات الأخيرة فحسب، بل أنهما يتقاسمان أيضا الأرقام القياسية في ثمن نهائي دوري الأبطال. ويعد رونالدو…

على المصرى

لم يكتف الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى، وغريمه التقليدى البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة ريال مدريد، بالسيطرة على الجوائز الفردية خلال السنوات الأخيرة فحسب، بل أنهما يتقاسمان أيضا الأرقام القياسية في ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويعد رونالدو هو أكثر لاعب يشارك في مباريات بهذا الدور مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي والحالي ريال مدريد الإسباني بـ26 مواجهة، حيث يتفوق النجم البرتغالي على زميله السابق في الفريق الملكي وحارس بورتو البرتغالي حاليا، إيكر كاسياس، وليو نفسه بفارق مواجهتين، بينما خاض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 23 مباراة مع يوفنتوس وإنتر ميلانو وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان، وهو نفس عدد المباريات التي خاضها أندريس إنييستا، قائد البلاوجرانا.

بينما يتفوق النجم الأرجنتيني بعدد الأهداف المسجلة برصيد 21 هدفا وبفارق 4 عن رونالدو، كما أن ميسي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال مباراة واحدة “5 أهداف”، أمطر بها شباك باير ليفركوزن الألماني في 7 مارس2017 ، وفي الدور بأكمله بستة أهداف أمام نفس الفريق.

ويعد ناديا أرسنال والريال هما الأكثر ظهورا في دور الـ16 للبطولة في ثوبها الجديد، 14 مرة، وبفارق مناسبة أمام البارسا وبايرن ميونخ، وفاز الفريق الكتالوني بـ18 مباراة مقابل 13 للفريق البافاري، بينما خسر الميرينجي 9 مواجهات، مقابل 13 للفريق اللندني.

وينفرد بايرن بالرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة بـ65 ، بفارق 5 أهداف عن برشلونة، بينما يحتل الريال المركز الثالث بـ46 هدف، بينما كانت أكبر نتيجة في مباراة واحدة “7-0″، وكان بطلها البايرن في مناسبتين أمام بازل السويسري “13 مارس 2017″، وشاختار دونيتسك الأوكراني “11 مارس 2015”.

كما يحتفظ بطل ألمانيا بالرقم القياسي لأكبر نتيجة في دور واحد وهي “12-1” حققها في موسم (2008-09) على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي، بينما كانت الانتفاضة الأكثر أهمية تلك التي حققها البرسا الموسم الماضي عندما خسر برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الذهاب على ملعب “حديقة الأمراء”، قبل أن يفوز بنتيجة “6-1″، في مواجهة الإياب على ملعب “الكامب نو”.