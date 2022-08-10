ميسي و«باريس سان جيرمان».. كيف يؤثر "البرغوث" اقتصاديا على النادي؟

عامٌ مر على إعلان باريس سان جيرمان التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليو ميسي قادمًا من نادي برشلونة، الذي قدم معه مسيرة تاريخية، أسهمت في كتابة اسم “البرغوث” بحروفٍ من ذهب بتاريخ البلوجرانا، لم يقدم ميسي أداءه المعتاد مع النادي الباريسي، رغم مساهمته بـ30 هدفًا على مستوى التهديف والصناعة حتى الآن بقميص الفريق الفرنسي، فإن مستوى “الليو” مع برشلونة جعل تقديمه لأرقامٍ مذهلة بالنسبة للاعبين آخرين يعدّ إخفاقًا، خاصة أن جماهير النادي الباريسي تنتظر قيادة ميسي للفريق نحو تحقيق الحلم المنتظر بحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

ميسي دجاجة تبيض ذهبًا

كان رئيس النادي الفرنسي، ناصر الخليفي، يعلم جيدًا أن ميسي يمكنه أن يكون “دجاجة تبيض ذهبًا” داخل أسوار “باريس سان جيرمان”، إذ أشار، في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، إلى أن قرار التعاقد مع نجم برشلونة السابق كان مدروسًا،

وكان من المنتظر أن ينعش خزينة النادي بشكل يغطي تكاليف الصفقة بقرابة الضعف وأكثر، وهذا ما حدث بالفعل.

جدير بالذكر أن صافي فاتورة راتب ميسي مع باريس سان جيرمان خلال موسمه الأول هو 40 مليون يورو، وفقًا لماركا.

وتحدَّث رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في أكثر من مناسبة حول تأثير ميسي الإيجابي على النادي اقتصاديًا، مشيرًا إلى المكاسب المالية الضخمة التي يجنيها “بي إس جي” من وجود النجم الأرجنتيني بين صفوفه.

10 عقود رعاية جديدة

وفقًا لمدير عقود الرعاية التجارية بباريس سان جيرمان، مارك أرمسترونج، فإن النادي وقَّع 10 عقود رعاية جديدة مع شركات كبرى مثل: Dior Infinity Sports Water و Geekvape و PlayBetR و Volt و Big Cola.

ويقول أرمسترونج: ” لقد شهدنا بالتأكيد نموًّا بالمجالات التي يمكن أن نتوصل فيها إلى اتفاقيات فيما يخص عقود الرعاية التي كانت تتراوح بين 3 و5 ملايين، وهي الآن تتراوح بين 5 و8 ملايين، ومن ثم فإن التأثير كبير”.

وأضاف: “كنا نبرم صفقة مع عملة مشفرة قبل التوقيع على ميسي وفي الأسابيع التالية ارتفع السعر بشدة، هذا تأثير (البرغوث) الذي كنا نتوقعه”.

الأكثر بيعًا للقمصان بالعالم

فور التعاقد مع ليونيل ميسي، نجح النادي الباريسي في تصدر قائمة الأندية الأكثر بيعًا للقمصان بالعالم- لأول مرة في تاريخه- مناصفةً مع نادي مانشستر يونايتد،

إذ باع باريس سان جيرمان أكثر من مليون قميص، 60% منها كانت تحمل الرقم 30 واسم ميسي، الذي وصلت إيرادات قميصه خلال منتصف موسم فقط إلى 41 مليون يورو.

كما قام “بي إس جي” بزيادة مساحة متجره الرسمي؛ من أجل التعامل مع زيادة الطلب على منتجات النادي.

تأثير السوشيال ميديا

كان لتعاقد مع “البرغوث” أيضًا تأثير كبير على شبكات التواصل الاجتماعي للنادي بمجرد الإعلان عن الصفقة.

بعد تأكيد التوقيع، اكتسب النادي 15 مليون متابع عبر جميع المنصات. في هذا الصدد أشار مدير عقود الرعاية التجارية بباريس سان جيرمان، مارك أرمسترونج، في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، إلى أن النادي يحقق ربحًا أسبوعيًّا من منصات التواصل الاجتماعي يصل إلى 1.4 مليون يورو.