ميزو تطلق هاتفين جديدين محليا قبل نهاية يناير‎

سمية كمال :تعتزم شركة ميزو إطلاق هاتفين جديدين بالسوق المحلية قبل نهاية يناير الجارى وهما M6 NOTE، و47 بالسوق المحلية.وقال كريم غنيم، رئيس شركة " KMG ، وكيل العلامتين التجاريتين " إنفينيكس " و" ميزو " الصينيتان للهواتف الذكية، إن الأخيرة ستطلق أيضا أول جهاز بشاشة كاملة وبدون حواف فى الصين يوم 17

سمية كمال :

تعتزم شركة ميزو إطلاق هاتفين جديدين بالسوق المحلية قبل نهاية يناير الجارى وهما M6 NOTE، و47 بالسوق المحلية.

وقال كريم غنيم، رئيس شركة ” KMG ، وكيل العلامتين التجاريتين ” إنفينيكس ” و” ميزو ” الصينيتان للهواتف الذكية، إن الأخيرة ستطلق أيضا أول جهاز بشاشة كاملة وبدون حواف فى الصين يوم 17 يناير، على أن يتم طرحه بمصر بعد مرور شهر.

وأضاف غنيم، أن الشركة تركز حاليًا على الحصص السوقية للشركتين خلال 2018، من خلال إطلاق حملة دعائية ضخمة.

يُذكر أن «سامسونج» تستحوذ على 43 % من مبيعات سوق الهواتف الذكية بمصر، تليها «هواوى» بـ %20 ، ثم «لينوفو» الصينية و«إتش تى سى» التايوانية بـ 10 % لكل منهما، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات صينية أخرى منها «أوبو» و«تكنوموبايل» و«إنفينيكس».

