ميزة تنافسية للسفن المتعاملة مع ميناء دمياط

محمود محسن في إطار سياسة وزارة النقل بتعظيم الفرص التنافسية للجهات التابعة لها، وفي ظل الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل البحري المصرية، وفرت هيئة قناة السويس لهيئة ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة تتمثل في منح سفن الحاويات المترددة علي الميناء ميزة السماح لها بالوصول واللحاق بقافلة قناة السويس دون

محمود محسن



في إطار سياسة وزارة النقل بتعظيم الفرص التنافسية للجهات التابعة لها، وفي ظل الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل البحري المصرية، وفرت هيئة قناة السويس لهيئة ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة تتمثل في منح سفن الحاويات المترددة علي الميناء ميزة السماح لها بالوصول واللحاق بقافلة قناة السويس دون سداد رسوم إضافية حتى سعت (100) والتي كان معمولًا بها من قبل.

صرح بذلك، اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء، موضحًا أن هذه الميزه تزيد فرص التيسير على الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء دمياط، وتمنح محطة الحاويات بالميناء ميزة تنافسية كبيرة باعتبارها شركة وطنية تابعة للقطاع العام وتؤول مواردها لخزينة الدولة.

وطبقًا لهذه الميزة يتم السماح لسفن الحاويات المغادرة لميناء دمياط بساعتين إضافيتين في اللحاق بالقافلة الشمالية العابرة لقناة السويس، مع الإعفاء من الرسوم الإضافية التي تسددها السفن في مثل هذه الحالات.

وأضاف صالح أن ذلك تأكيد على التعاون المستمر والمثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء دمياط.