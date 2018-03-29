ميزان المدفوعات يحقق 5.6 مليار دولار فائضًا بالنصف الأول

سيد بدرحقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًّا بنحو 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 17/ 2018 مقابل 7 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي طفرة كبيرة، حيث إنه خلال النصف الأول من السنة المالية 17/ 2018 حدث تحسن فى

سيد بدر





حقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًّا بنحو 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 17/ 2018 مقابل 7 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي طفرة كبيرة، حيث إنه خلال النصف الأول من السنة المالية 17/ 2018 حدث تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 64% بنحو 6 مليارات دولار ليقتصر العجز على نحو 3.4 مليار دولار، مقابل عجز 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأظهر تقرير البنك المركزي تسجيل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ 10.4 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار.