ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا بقيمة 882.4 مليون دولار مع نهاية العام الماضي

حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًّا يقدر بنحو 882.4 مليون دولار، خلال السنة المالية 2022/ 2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار، خلال السنة المالية السابقة، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات، الصادر عن البنك المركزي، تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار.

وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسًا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدَّين الخارجي.

ووفقًا لتقرير ميزان المدفوعات، الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2022/ 2023، ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار، لتسجيل نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 996.5 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصَّلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.