ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا بقيمة 882.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023

أعلن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، كما جاء في اليوم.

وجاء في النشرة تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنحو 1.5%، ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل وصل إلى 8.9 مليار دولار.

وأشارت النشرة إلى تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5%، ليسجل نحو 4.7 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

تحسن العجز في الحساب الجاري

وجاء التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 12.2مليار دولار، ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار،

ويرجع ذلك بصفة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 16.5 مليار دولار لتقتصر على نحو 70.8 مليار دولار، في حين تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 4.3 مليار دولار لتسجل نحو 39.6 مليار دولار.

كما تضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية بمعدل 26.8% لتسجل نحو 136 مليار دولار، وذلك لارتفاع كل من عند الليالي السياحية بمعدل 27.6% ليسجل نحو 146.1 مليون ليلة،

وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6 ليسجل نحو 13.9 مليون سائح. كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 438% لتصل إلى نحو 1400مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8.8مليار دولار.

وذكرت النشرة أن العامل الذي حد من التحسن في الحساب الجاري يكمن في تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 30.8 لتقتصر على نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 31.9 ملیار دولار.