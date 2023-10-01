ميزانية السعودية 2024 تتوقع إيرادات 1.17 تريليون ريال ونفقات 1.25 تريليون

تتوقع السعودية أن تشهد ميزانية العام المالي 2024 إيرادات بقيمة 1.17 تريليون ريال ونفقات بقيمة. 1.25 تريليون، فضلا عن تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية السعودية بشأن البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2024، كما نقلته قناة العربية عبر موقعها الإلكتروني

وتوقعت المالية السعودية نفقات 1.25 تريليون ريال وايرادات 1.17 تريليون ريال، وتسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها “.

وأكد الوزير أن اقتصاد السعودية يتمتع “بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا”.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 %.

وتوقع الوزير “انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط”.

وأوضح الجدعان أن الإيرادات من المقدر أن تبلغ حوالي 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 1.17 تريليون ريال في العام المالي 2024.

ومن المقدر أن يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 1.36 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2024، وفق الجدعان.

وأضاف الجدعان في بيانه أن الحكومة ستواصل الاقتراض “وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في 2024.