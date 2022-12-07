ميريهان حسين تنتهي من الونش نهاية ديسمبر

تنتهي الفنانة ميريهان حسين من تصوير مشاهدها في مسلسل الونش خلال الأيام القادمة ، والذي تشارك في بطولته مع النجم محمد رجب ويعرض حاليا للجمهور .

مسلسل “الونش ” مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى.

وتقدم ميرهان حسين في أحداث العمل شخصية “نوارة” وهي فتاة شعبية تعمل في محل بيع ملابس حريمى، وهي شخصية جديدة عليها لم تقدمها سابقا في مشوارها الفني .