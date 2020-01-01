ثقافة وفنون

ميريهان حسين تغني «قالوا فكك» في أول أيام 2020

برغم تقديمها أكثر من عمل درامي مؤخرا، إلا أنها قررت تقديم هذه الأغنية مع بداية العام الجديد للجمهور
أحمد حمدي 2:01 م, الأربعاء, 1 يناير 20 2:01 م, الأربعاء, 1 يناير 20

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سجلت الفنانة ميريهان حسين، اليومين الماضيين، أغنية جديدة بعنوان “قالو فكك” برغم تقديمها أكثر من عمل درامي مؤخرا، إلا أنها قررت تقديم هذه الأغنية مع بداية العام الجديد للجمهور.

والأغنية كلمات ميريهان حسين، وتوزيع محمد همام، وتتميز بطابع إيقاعي بموسيقى غربية متطورة.

وسيتم طرحها الأيام القادمة، وستقوم ميريهان بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية تم تسجيلها في أحد استوديوهات الصوت بمنطقة المهندسين، وتعتبر هي التجربة الغنائية الأولى لميريهان حسين بعد فترة طويلة.

من ناحية أخرى تقوم ميريهان بقراءة سيناريوهات عديدة حاليا لاختيار الأفضل منها للمشاركة فيها في موسم رمضان 2020.

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بقلم أحمد حمدي

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