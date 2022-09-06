ميريت بـ 52 جنيها.. رفع أسعار 9 منتجات سجائر من فيليب موريس

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، ان شركة فيليب موريس قررت زيادة أسعار منتجاتها بدءا من غد الأربعاء، وجاءت الزيادة 3 جنيهات لمنتجات ميريت و 2 جنيه ملبورو بأنواعها، وزيادة منتجات “ال ام” جنيه فقط لكل علبة.

وتوقع أن تحصل خزينة الدولة على نصف جنيه من كل علبة من ضمن تلك الزيادات والتى ترجع إلى ارتفاع أسعار تكلفة الانتاج ايضا، لافتا إلى أن كافة الشركات تواصل رفع أسعار منتجاتها بشكل متتابع.

وأضاف في تصريحات له اليوم أن شركة المنصور الدولية قامت بزيادة سعر علبة سجائر تارجت من 21 إلى 22 جنيها.

وذكر إمبابي، أن ميرت بأنواعها ارتفعت 3 جنيهات ليصل سعر البيع 52 جنيها بدلا من 49، فيما تبلغ مارلبورو أحمر 48 بدلا من 46 جنيها بزيادة قدرها 2 جنيه، و “ال ام” أحمر بـ 35 جنيها بدلا من 34 بزيادة قدرها جنيه واحد.

تفاصيل زيادة الأسعار الجديدة

مار

وكانت الشرقية للدخان قد اعلنت الأحد الماضي عن تطبيق زيادة أسعار السجائر المحلية، وسجل سعر كليوباترا سوفت كوين 21 جنيها بدلا من 19.

وسعر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ22 جنيها، وسعر كليوباترا سوبر من 21 جنيها لـ 23 جنيها.

وسعر «بوكس 10» من 11.50 جنيه لـ 13 جنيها، وسعر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه لـ22 جنيها، وسعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ20.50 جنيه، وسعر كليوباترا بلاك 24 جنيها، بدون زيادة.

كما ارتفع سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة، وسعر مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) من 21 جنيها لـ23 جنيها، وسعر مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) 24 جنيها بدون زيادة.