ميريام فارس وأغنية مونديال قطر.. عودة قوية للجمهور بمشاهد مثيرة للجدل والانتقاد

واجهت النجمة اللبنانية ميريام فارس العديد من الانتقادات الشديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمجرد طرحها لأغنية ” توكا توكا” التي غنتها لمونديال كأس العالم 2022 المقام حاليا بقطر .

البعض يرى أنها قامت بتقليد المغنية الكولومبية شاكيرا حينما غنت منذ سنوات لمونديال كأس العالم ، وآخرين يرون أن ميريام فارس حققت نجاحا بالأغنية .

آراء متباينة ومتناقضة حول أغنية ميريام فارس لمونديال كأس العالم بقطر أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .

حسام خليل : استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة من هذه الأغنية وأعادتها بقوة للجمهور

قال منظم الحفلات بالوطن العربي حسام خليل ، أن ميريام فارس استغلت هذه الفرصة جيدا وقدمت أغنية استعراضية مميزة حتى لو قامت بتقليد بعض حركات النجمة شاكيرا .

وأضافت أنها ظهرت بإطلالة جريئة نوعا ما لكنها كفنانة لبنانية لاتصنف بالجرأة في ملابسها فكل بلد له عاداته وتقاليده وأدت رقصات جيدة في الأغنية ، لكنها استطاعت أن تقدم أغنية ناجحة وتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات .

وتابع قائلأ إنها استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة من هذه الأغنية وأعادتها بقوة للجمهور ، لافتا الى أن الهجوم والانتقادات الشديدة لتقديمها للأغنية لكونها فنانة عربية ليس أكثر ، كأن الكثيرين يستكترون عليها لكونها عربية هذه الشهرة التي حققتها بالأغنية .

أكرم عادل : لو كانت شاكيرا ترقص بهذه الطريقة لن ينتقدها أحدا

ويرى الموزع الموسيقي أكرم عادل أن الهجوم الشديد على ميريام فارس شيئ غريب ومقزز وعيب كبير ، حيث أنها فنانة مجتهدة وناجحة واستعراضية في المقام الأول ومتميزة وتملك امكانيات في هذا الاتجاه مقارنة بباقي النجمات .

وأشار الى أنها قدمت لوحة استعراضية جيدة في أغنية المونديال ، ونفذته بروح شرقية وليست غربية وذلك يحسب لها .

ولفت عادل إلى أنه لو كانت شاكيرا ترقص بهذه الطريقة لن ينتقدها أحدا مثلما حدث مع ميريام فارس ، موضحا أن سبب هذا الهجوم القاس على ميريام فارس يرجع في رأيي للتصريحات التي قالتها عن مصر منذ سنوات وأثارت هجوم واستهجان الكثيرين في مصر ، لذلك يستكتر الكثير من الأشخاص أي نجاح تحققه ميريام فارس في أي عمل فني جديد .

فارس فهمي : أغنية ميريام فارس رغم تحقيقها ملايين المشاهدات لكن لم تنتشر

وعلق الملحن فارس فهمي أن أغنية ميريام فارس رغم تحقيقها ملايين المشاهدات ، لكنها لم تحقق الشهرة الكافية حتى الآن .

وأضاف أن من يغني في مونديال كأس العالم يجب أن يكون واجهة مميزة ، لافتا الى أن ميريام فنانة عربية ولبنانية في المقام الأول انما الذي يستحق أن يغني في مونديال قطر لكأس العالم نجم كبير مثل عمرو دياب ومن في مستوى هذه النجومية .

حيث أن مونديال كأس العالم بمجرد اقتراب موعده ، أعلن بعض المطربين أنهم سيغنون في حفل الافتتاح ولم يحدث ذلك أبدا وفق” فهمي” ، لافتا الى أن ميريام فارس فنانة لبنانية لكن جمهورها ليس بحجم كبير مثل نجوم آخرين .

هاني حسن : الأغنية ليست جيدة من ناحية كلماتها ولحنها

وقال هاني حسن منظم الحفلات أن الأغنية ليست جيدة من ناحية كلماتها ولحنها ، مشيرا أن الكلمات الخاصة بالأغنية ليست واضحة أو مفهومة وجيدة لهذه المناسبة .

وأردف قائلا أن افتتاح المونديال كان يمكن أن يكون مبهرا بصورة أكبر وبامكانيات مادية أقل ، والأغنيات التي تقدم للمونديال يجب أن تكون مناسبة لهذا الحدث من ناحية الموضوع المقدم فيها ، منوها قد تكون ميريام فارس فنانة جيدة واستعراضية لكن أغنيتها الجديدة ليست مناسبة بصورة كبيرة.