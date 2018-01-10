ميريام فارس تنتهي من أغنية مختلفة في ألبومها الجديد

أحمد حمدي قال الملحن محمد الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"المال"، إن النجمة اللبنانية ميريام فارس انتهت اليومين الماضيين من تسجيل أغنية في ألبومها الجديد، ومن المتوقع طرحها كـ"سينجيل" قبل الألبوم تمهيدا له. الأغنية الجديدة بعنوان "مختلفة"، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، والتوزيع الموسيقي لتوما. وتت



أحمد حمدي

قال الملحن محمد الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن النجمة اللبنانية ميريام فارس انتهت اليومين الماضيين من تسجيل أغنية في ألبومها الجديد، ومن المتوقع طرحها كـ”سينجيل” قبل الألبوم تمهيدا له.

الأغنية الجديدة بعنوان “مختلفة”، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، والتوزيع الموسيقي لتوما.

وتتميز الأغنية بطابع مقسوم مختلف تقدمه ميريام لأول مرة منذ فترة طويلة في مشوارها الفني.

من ناحية أخرى، تقوم ميريام فارس بإحياء حفلات غنائية عديدة الفترة المقبلة في مصر والوطن العربي للترويج لأعمالها الفنية الجديدة.