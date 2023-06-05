ميرنا نور الدين تعود لـ«الحشاشين» بعد زفافها مع كريم عبد العزيز

تعود خلال الأيام القادمة النجمة الشابة ميرنا نور الدين لتصوير مشاهدها بمسلسل “الحشاشين” الذي تقوم ببطولته أمام النجم كريم عبد العزيز، وذلك بموسم رمضان القادم 2024.

مسلسل الحشاشين إنتاج سنيرجي وإخراج بيتر ميمي، وستعود لتصويره ميرنا نور الدين بعد قضاء إجازة قصيرة بمناسبة حفل زفافها الذي أقيم الجمعة الماضية على عريسها “عمر عطية” بحضور فنانين كثيرين أبرزهم صلاح عبد الله وعلي ربيع وأوس أوس وأحيا الحفل النجم رامي صبري.

يذكر أن ميرنا نور الدين كانت آخر أعمالها مسلسل “الكتيبة” بطولة النجمان آسر ياسين وعمرو يوسف، وعرض في رمضان الماضى، الكتيبة 101 بطولة وليد فواز، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

كما تنتظر عرض مسلسل “نصى التانى” بطولة نجم مسرح مصر على ربيع، والمقرر عرضه الفترة المقبلة، المسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، جيلان علاء إيمان السيد وسلوى عثمان، محمد محمود، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.