ميرنا نور الدين: أظهر لأول مرة بدور فتاة شعبية في فوق السحاب

أحمد حمديكشفت الفنانة ميرنا نور الدين في تصريحات صحفية أن مسلسل "فوق السحاب" يعد نقطة فارقة ومهمة في مشوارها الفني نظرا لأنه حررها من نوعية الأدوار التي كانت تعرض عليها و يغلب عليها طابع البنت "الكلاس الكيوت" ولكن المسلسل يقدمها للجمهور في ثوب وشكل جديد لم تقدمه من قبل في أي عمل فني.وقالت ميرنا

أحمد حمدي

كشفت الفنانة ميرنا نور الدين في تصريحات صحفية أن مسلسل “فوق السحاب” يعد نقطة فارقة ومهمة في مشوارها الفني نظرا لأنه حررها من نوعية الأدوار التي كانت تعرض عليها و يغلب عليها طابع البنت “الكلاس الكيوت” ولكن المسلسل يقدمها للجمهور في ثوب وشكل جديد لم تقدمه من قبل في أي عمل فني.

وقالت ميرنا إنها لأول مرة تقدم في حياتها الفنية دور الفتاة الشعبية خلال السباق الرمضاني المقبل مشيرة إلي أنها تلعب خلال الأحداث دور بنت شعبية جدعه ذات شخصية قوية وجرئيه في التعامل مع الناس ولا تخاف من شيء وتمر بالعديد من التقلبات على مدار حلقات العمل .

وأوضحت ميرنا أن ترشيحها للمشاركة في المسلسل مفاجأة كبيرة بالنسبة لها خاصة انه جاء من خلال المخرج رؤوف عبد العزيز والذي قرر اختيارها في لعب هذا الدور مؤكدة أنه بمثابة تحد كبير نظرا لأن الشخصية تتميز بالصعوبة البالغة وتتمنى أن تكون على قدر الثقة الكبيرة التي وضعها المخرج.

وبينت الفنانة الشابة انه رغم خوفها الشديد من خوض هذه التجربة حيث أنها شخصية تعد من أصعب الأدوار التي عرضت عليها وتقديمها لها مغامرة كبيرة نظرا لأنها تحتاج إلي مذاكرة تفاصيل كثيرة لتقديمها للجمهور بشكل المناسب

واستدركت “لكن وجود المخرج رؤوف عبد العزيز الذي يتميز بحرفية شديدة ويسعي دائما لتقديم الممثل بصورة مختلفة جعلها تطمئن بشكل كبير خاصة أنه جلس معها كثيرا للوقوف على كافة تفاصيل الشخصية كما أنه من نوعية المخرجين الذين يفكرون خارج الصندوق و يسعون لتقديم الممثل في دور غير تقليدي .

مسلسل “فوق السحاب” بطولة النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف ومنى عبد الغني ونهال عنبر وميرنا نور الدين ومني عبد الغني وشادي ألفوس وتوني ماهر وعزة مجاهد وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وانتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي .