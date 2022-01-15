ميرنا طارق تطلق أولى أغنياتها للجمهور خلال أيام

تطرح المطربة الشابة ميرنا طارق زوجة الملحن أحمد البرازيلي أولى أغنياتها بشكل احترافي في الساحة الغنائية الأيام القادمة وتتعاون فيه مع زوجها .

وانتهت ميرنا من تسجيل أغنيتين سيتم طرحهما تباعا للجمهور ، الأولى بعنوان ” غيراين ” كلمات أحمد عادل توفيق وتوزيع محمود صبري وهي أغنية تتميز بطابع دراما وشجن .

أما الأغنية الثانية بعنوان “أماكن ” كلمات وليد المفتي وتوزيع موسيقي أكرم عادل وهندسة صوت مصطفى رؤوف ، والأغنيتين من إنتاج البدرية للانتاج الفني لمالكها وليد المفتي .

يذكر أن ميرنا قدمت سابقا دعاء دينيا بشكل دويتو مع الفنان مصطفى قمر ونال استحسان الكثيرين .