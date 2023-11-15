ميرنا جميل تنضم لمسلسل بيت الرفاعي أمام أمير كرارة

تعاقدت الفنانة الشابة ميرنا جميل على تقديم بطولة مسلسل ” بيت الرفاعي أمام النجم أمير كرارة بموسم رمضان القادم 2024 ، وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانين أحمد رزق وأحمد فؤاد سليم، ومن المقرر التعاقد مع العديد من الأبطال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن أسماؤهم الفترة المقبلة.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل “سوق الكانتو” وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.