«ميرك» للأدوية تحقق 1.1 مليار جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «ميرك» للأدوية مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات «ميرك» إلى 2 مليار جنيه خلال عام 2021.

وتتنوع محفظة منتجات شركة «ميرك» بين علاجات السرطان، والتصلب المتعدد، والعقم، والغدد الصماء والاضطرابات الأيضية وأمراض الأعصاب والروماتيزم وكذلك الأمراض القلبية الوعائية.

كما تتميز الشركة في مجال الأبحاث والتطوير وتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الحيوية في العديد من المجالات المتخصصة حيث قدمت الشركة أدويه هامة في السوق المصرية مثل عقار «جلوكوفاج» لعلاج السكر و«كونكور» لضغط الدم المرتفع.

توصلت «ميرك» إلى اتفاق نهائي مع شركة تطوير أدوية السرطان «ايماجو بيوساينسز» ومقرها سان فرانسيسكو ، تستحوذ بموجبه الأولى من خلال شركة تابعة لها، على إيماجو مقابل 36 دولارا للسهم نقدا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.35 مليار دولار.

ومن المقرر إتمام صفقة الاستحواذ في الربع الأول من عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة روبرت ديفيس: هذا الاستحواذ على ايماجو يدعم خط انتاجنا ويعزز وجودنا في المجال المتنامي لأمراض الدم.

«ميرك» تخضع لتحقيق من قِبل محكمة فرنسية

خضعت شركة ميرك لتحقيق رسمي من قبل محكمة فرنسية لاحتمال إصدارها لمعلومات مضللة بشأن عقار ليفوثيروكس الذي تنتجه الغدة الدرقية.

وأكد ماريو بيير ستاسي، محامي شركة ميرك، أن الشركة ستواصل التعاون مع السلطات في هذا الشأن، كما أنه يجب السماح للإجراءات القانونية الكاملة بأن تأخذ مجراها.