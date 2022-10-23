«ميرك» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «ميرك» للأدوية مبيعات بالسوق المصرية بقيمة 2 مليار جنيه خلال عام 2021.

كما نجحت شركة «ميرك» في تحقيق مبيعات خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بلغت نحو 552 مليون جنيه، بنسبة نمو 4.7%، بينما حققت مبيعات خلال الفترة من أبريل 2021 إلى أبريل 2022 بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وتتنوع محفظة منتجات شركة «ميرك» بين علاجات السرطان، والتصلب المتعدد، والعقم، والغدد الصماء والاضطرابات الأيضية وأمراض الأعصاب والروماتيزم وكذلك الأمراض القلبية الوعائية.

كما تتميز الشركة في مجال الأبحاث والتطوير وتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الحيوية في العديد من المجالات المتخصصة حيث قدمت الشركة أدويه هامة في السوق المصري مثل عقار «جلوكوفاج» لعلاج السكر و«كونكور» لضغط الدم المرتفع.

فى سياق متصل، توقعت وكالة «فيتش سولوشنز» زيادة قيمة المبيعات فى سوق الدواء المصرى عام 2022 إلى 82.3 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) مقارنة مع 77.2 مليار (4.9 مليار دولار) فى عام 2021.

وتوقعت الوكالة فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 374.0 مليار جنيه مصرى (23.0 مليار دولار) فى عام 2022 مقارنة مع 333.9 مليار (21.3 مليار دولار) فى 2021.

وتوقع التقرير انخفاض الإنفاق على الأدوية كنسبة من إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية من حوالى %23.1 فى عام 2021 إلى %17.1 فى عام 2031 مع استمرار السوق فى توفير عوائد متواضعة، على الرغم من زيادة الإنفاق من 47.2 دولار أمريكى فى عام 2021 إلى 81.4 دولار أمريكى فى 2031.

وأكد التقرير، إمكانية جذب استثمارات فى قطاع الدواء، لكنه عدد مجموعة من النقاط تقلل من عوامل المنافسة مع الأسواق الناشئة أهمها، نظام التسعير الجبرى للأدوية فى مصر، وصعوبة دخول شركات جديدة للسوق بسبب ضبابية شروط الاستثمار رغم إقرار قانون جديد للاستثمار فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى انتشار سوق موازية للأدوية المُقلدة بدون رقابة بحسب تقرير وكالة «فيتش سولوشنز».