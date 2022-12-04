«ميرك» تحقق مبيعات بقيمة 544 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «ميرك» للأدوية مبيعات بقيمة 544 مليون جنيه في سوق الدواء المصري خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات «ميرك» إلى 2 مليار جنيه خلال عام 2022.

توصلت «ميرك» إلى اتفاق نهائي مع شركة تطوير أدوية السرطان «ايماجو بيوساينسز» ومقرها سان فرانسيسكو ، تستحوذ بموجبه الأولى من خلال شركة تابعة لها، على إيماجو مقابل 36 دولارا للسهم نقدا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.35 مليار دولار.

ومن المقرر إتمام صفقة الاستحواذ في الربع الأول من عام 2023 .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميرك» روبرت ديفيس: هذا الاستحواذ على ايماجو يدعم خط انتاجنا ويعزز وجودنا في المجال المتنامي لأمراض الدم

أعلنت الشركة نجاح عقارها الجديد المضاد لسرطان المعدة، خلال تجاربه السريرية، بحسب ما نشر موقعها الرسمي.

وأكدت الشركة أن علاجها الذي يتضمن مزيجا بين عقار للسرطان Keytruda، مع العلاج الكيميائي، حققا الهدف الرئيسي من دراسة في مرحلة متأخرة لعلاج نوع من سرطان المعدة.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه أظهر العلاج المركب تحسنًا مهمًا إحصائيًا، وذو مغزى إكلينيكيًا، في الدراسة من خلال مساعدة مرضى السرطان على العيش لفترة أطول، مقارنة بالعلاج الكيميائي كعلاج مستقل.

«ميرك» تخضع لتحقيق من قِبل محكمة فرنسية

خضعت شركة ميرك لتحقيق رسمي من قبل محكمة فرنسية لاحتمال إصدارها لمعلومات مضللة بشأن عقار ليفوثيروكس الذي تنتجه الغدة الدرقية.

وأكد ماريو بيير ستاسي، محامي شركة ميرك، أن الشركة ستواصل التعاون مع السلطات في هذا الشأن، كما أنه يجب السماح للإجراءات القانونية الكاملة بأن تأخذ مجراها.

وأفادت ميرك بأن الحكم الصادر عن قاضٍ في مدينة مرسيليا الفرنسية لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بالصيغة الجديدة لمنتج Levothyrox، ولكن الطريقة التي قدمت بها الشركة المعلومات عند التغيير من الصيغة القديمة إلى الصيغة الجديدة.

وتتنوع محفظة منتجات شركة «ميرك» بين علاجات السرطان، والتصلب المتعدد، والعقم، والغدد الصماء والاضطرابات الأيضية وأمراض الأعصاب والروماتيزم وكذلك الأمراض القلبية الوعائية.

كما تتميز الشركة في مجال الأبحاث والتطوير وتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الحيوية في العديد من المجالات المتخصصة حيث قدمت الشركة أدويه هامة في السوق المصري مثل عقار «جلوكوفاج» لعلاج السكر و«كونكور» لضغط الدم المرتفع.