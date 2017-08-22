ميركل: ليس من العدل منح رؤساء شركات السيارات مكافآت بالملايين

المال - خاص:قال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن المكافآت والحوافز التى تقدر بعدة ملايين من اليوروهات، التى ينالها رؤساء وكبار مدراء شركات السيارات، ليست عادلة، بعد أن تشوهت سمعة صناعة السيارات الألمانية، لفضائح الغش فى الانبعاثات الكربونية، التى ارتكبها كبار المسئولين، فى شركة فولكس فاجن، الت

المال – خاص:

قال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن المكافآت والحوافز التى تقدر بعدة ملايين من اليوروهات، التى ينالها رؤساء وكبار مدراء شركات السيارات، ليست عادلة، بعد أن تشوهت سمعة صناعة السيارات الألمانية، لفضائح الغش فى الانبعاثات الكربونية، التى ارتكبها كبار المسئولين، فى شركة فولكس فاجن، التى كلفت الشركة حوالى 25 مليار دولار.

وترى ميركل أن مجالس الإدارات فى شركات السيارات، التى ضمن أعضائها ممثلين عن النقابات العمالية، يجب أن تدافع عن مصالحها، وأن تراقب المكافآت والحوافز التى يحصل عليها رؤساء الشركات، رغم أنهم ارتكبوا جرائم غش، وتسببوا فى فضائح نالت من سمعة صناعة السيارات الألمانية، وكبدتها خسائر فادحة.

وذكرت وكالة رويترز، أن شركة فولكس فاجن اعترفت فى مارس الماضى أنها مذنبة فى 3 جرائم بموجب اتفاقية دفاع أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، لتسوية التهم الموجهة ضدها، أنها ركبت برامج سوفت وير سرية، فى السيارات، تساعد فى إخفاء نسبة الانبعاثات الحقيقية، وتؤدى إلى الغش فى اختبارات الانبعاثات الكربونية، التى تجريها الهيئات الرقابية الأمريكية، التى استطاعت اكتشافها منذ عامين.

وأكدت فولكس فاجن تهمة الغش فى الانبعاثات السامة فى سيارات فولكس فاجن، والتلاعب فى نسبة وقيم العوادم المنبعثة من محركات سيارات فولكس فاجن، التى تعمل بالديزل (السولار) فى الولايات المتحدة الأمريكية، والكشف عن هذا الغش التجارى، لشركة فولكس فاجن، خلال اختبارات روتينية للسيارات الألمانية قبل طرحها فى الأسواق.

وتعهدت فولكس فاجن بسحب حوالى 11 مليون سيارة، بها برامج سوفت وير سرية، تتلاعب فى نسبة وقيم العوادم المنبعثة من محركات السيارات، التى تعمل بالسولار، التى صدرت للأسواق العالمية، لا سيما السوق الأمريكية، ما جعل هيئات التحقيق الفيدرالية توجه تهما لثمانية مدراء تنفيذيين حاليين، وسابقين بشركة فولكس فاجن، منهم حاينز جيكوب نيوسر، الرئيس السابق لتطوير العلامات التجارية، وجينز هادلر، وريتشارد دورينكامب، الرئيسين السابقين فى قسم تطوير المحركات بالشركة الألمانية، وبرامج السوفت وير المزودة بها.