ميركل: سنحصل على إعفاء من رسوم ترامب على الصلب

رويترز قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، مضيفة أن الحماية التجارية ليست النهج السليم في التجارة الدولية. وأضافت ميركل، التي أدت يوم اليمين لفترة رابعة…

رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، مضيفة أن الحماية التجارية ليست النهج السليم في التجارة الدولية.

وأضافت ميركل، التي أدت يوم اليمين لفترة رابعة في المنصب، إنها تلاحظ “أزمة تعددية” يتمثل أفضل رد عليها من جانب الاتحاد الأوروبي في البدء أولا بوحدة الصف ثم الدخول ثانيا في حوار مع الولايات المتحدة.

وأبلغت القناة الأولى للتلفزيون الألماني ”وثالثا، لا خشية إذا اقتضت الضرورة – وهو ما لا نرغب فيه – من اتخاذ إجراءات.. لكننا نركز أولا على المحادثات“.

ويقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يتوقع إعفاءه من الرسوم الأمريكية لكنه سيلجأ إلى منظمة التجارة العالمية لإعمال إجراءاتها إذا مضت واشنطن قدما في تنفيذ القرار.

وقالت ميركل ”سنحاول تحقيق ذلك. لا أستطيع أن أقول مسبقا إن كان ذلك سينجح أم لا. قلنا دوما إننا نريد تجارة عادلة على أساس اتفاقيات منظمة التجارة العالمية“.

وأضافت قائلة ”من وجهة نظرنا الأوروبية، ومن وجهة نظري ووجهة نظر ألمانيا فإن الحماية التجارية ليست الرد الصحيح“.