ميركل توجه آخر رسالة لها للشعب الألماني قبل انتهاء فترة ولايتها

الت ميركل: "نحن في موقف خطير جدا. في بعض الأجزاء من البلاد لا يمكن وصف الأمر إلا بالمأساوي: وحدات عناية مركزة مكتظة ومرضى بحالة سيئة يتعين نقلهم جوا عبر ألمانيا للحصول على العناية التي يحتاجونها"

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أوشكت ولايتها على الانتهاء، الألمان اليوم السبت على تلقي التطعيمات الواقية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ليساعدوا في تغيير مسار موجة رابعة من الإصابات تجتاح بقوة أجزاء من البلاد.

وقالت ميركل: “نحن في موقف خطير جدا. في بعض الأجزاء من البلاد لا يمكن وصف الأمر إلا بالمأساوي: وحدات عناية مركزة مكتظة ومرضى بحالة سيئة يتعين نقلهم جوا عبر ألمانيا للحصول على العناية التي يحتاجونها”.

وأضافت ميركل في تسجيل هو الأخير بين أكثر من 660 مدونة صوتية (بودكاست) سجلتها في منصبها قبل تسليمه إلى أولاف شولتس من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الأسبوع المقبل “لذلك أناشدكم مجددا بشكل عاجل: تعاملوا مع الفيروس الخبيث بجدية”.

وأردفت قائلة: “احصلوا على التطعيم. لا يهم إن كانت جرعة أولى أم تنشيطية. كل لقاح يساعد”.

وافق المسؤولون الألمان يوم الخميس على منع دخول من لم يتلقوا التطعيم إلى جميع المتاجر عدا الضروري منها مثل متاجر البقالة والصيدليات والمخابز، كما قرروا السعي لجعل التطعيم إلزاميا.

وسجلت ألمانيا 64510 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم السبت و378 وفاة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 102946.

إصابات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

فعلى الصعيد الأوروبي، أعلن معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية أن ألمانيا قد سجلت 74 ألفا و352 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال اليوم الأخير، ما يقل بنحو ألفي حالة عن الحصيلة المسجلة يوم الجمعة الماضي عندما تم الإبلاغ عن 76414 حالة.

وأشار المعهد إلى وفاة 390 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بالفيروس. وهذا يزيد من إجمالى تعداد الوفيات المبلغ عنها إلى 102 ألف و568 حالة، بينما يزيد إجمالى الإصابات التي سُجلت فى ألمانيا منذ ظهور الوباء على أكثر من ستة ملايين إصابة.