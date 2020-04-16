ميركل تؤكد دعم ألمانيا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في أزمة «كورونا»

«التغلب على كورونا لن يتم إلا بتنسيق دولي»

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة وباء كورونا، مؤكدة دعمها لعمل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.

ونقلت وكالة سبوتنيك أن المكتب الصحفي التابع لمجلس الوزراء الألماني، أصدر بيانا حول اجتماع زعماء مجموعة السبع الكبار، قال فيه: “حضرت المستشارة مؤتمرا عبر الفيديو لقادة مجموعة الدول السبع بشأن جائحة كورونا”.

وأضاف: ” المؤتمر عقد بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار رئاسة الولايات المتحدة هذا العام لمجموعة السبع”.

وتابع البيان: “أكدت المستشارة أنه لا يمكن التغلب على الوباء إلا من خلال تنسيق دولي”.

وأكد أن ميركل أعربت عن دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية والعديد من الشركاء الآخرين.

وأضاف البيان: “ترحب المستشارة أيضا بمبادرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، لعقد مؤتمر افتراضي للمانحين بخصوص كورونا، يوم 4 مايو”.

كما أشادت ميركل باتفاق أمس بين وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية بشأن وقف التزامات الديون للدول النامية وناقشت المزيد من الإجراءات المحتملة مع الشركاء في مجموعة السبع.