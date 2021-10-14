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ميرفت سلطان: 4.5 مليار جنيه محفظةالقروض المشتركة ببنك تنمية الصادرات

38 مليار جنيه محفظة القروض بالبنك
فاطمة إمام 12:03 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 12:03 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن محفظة القروض المشتركة بالبنك سجلت 4.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وأشارت سلطان خلال تصريحات صحفية لجريدة “المال” أن بنك تنمية الصادرات  يدرس ترتيب والدخول فى قروض جديدة فى الفترة المقبلة.

وأضافت أن مصرفها نجح في ضخ قروض بقيمة 1.72 مليار جنيه خلال العام الجاري، لتصل إجمالي المحفظة إلى 38 مليار جنيه، مقارنة مع 36.29 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي.

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وأوضحت رئيس مجلس إدارة البنك أن محفظة قروض التجزئة المصرفية نحو 3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن البنك يستحوذ على 9% من حجم أنشطة التصدير لتتجاوز حجم أرصدة البنك لعمليات التجارة لأكثر من ملياري دولار، موضحة أن مصرفها ضخ 5.5 مليار جنيه ضمن مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين من إجمالي حصة البنك البالغة 8 مليارات جنيه.

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وقالت إن البنك حصل على الموافقات لرفع رأسماله المرخص إلى 10 مليارات جنيه وجار السير في خطوات زيادة رأسماله المصدر والمدفوع.

وعلى صعيد تمويلات بنك تنمية الصادرات ضمن  مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، قالت ميرفت سلطان إن البنك يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 40 مليون جنيه حتى نهاية العام الجاري.

وفيما يخص شبكة فروع البنك، قالت رئيس البنك إنها  ارتفعت إلى 43 فرعا منهم فرعان بنظام “٢ في ١” تجمع بين الفروع التقليدية والإلكترونية فى وقت واحد.

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بقلم فاطمة إمام

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