ميرفت حطبة: القابضة للسياحة تطلب إقامة فندق فى العاصمة الإدارية

❐ 1.3 مليار جنيه لتطوير الفنادق والتجارة الداخلية والقطاع العقاري.. %25 منها عبر الشراكة ❐ %130 زيادة فى أرباح العام الماضي.. ونستهدف 700 مليون جنيه العام الحالى ❐ «إيجوث» فى صدارة الأكثر ربحية.. «والصوت والضوء» فى دائرة الخسائردعاء محمودتقدمت الشركة القابضة للسياحة وال

❐ 1.3 مليار جنيه لتطوير الفنادق والتجارة الداخلية والقطاع العقاري.. %25 منها عبر الشراكة

❐ %130 زيادة فى أرباح العام الماضي.. ونستهدف 700 مليون جنيه العام الحالى

❐ «إيجوث» فى صدارة الأكثر ربحية.. «والصوت والضوء» فى دائرة الخسائر

دعاء محمود

تقدمت الشركة القابضة للسياحة والفنادق بطلب رسمى لمجلس الوزراء لإقامة أول فندق فى العاصمة الإدارية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى مارس 2015.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة التى تدير نحو 24 فندقًا فى مصر، من بينها 5 فنادق تاريخية، و3 قرى سياحية ومطاعم عائمة، إن شركتها طلبت 10 آلاف متر مربع بالعاصمة الجديدة لإقامة الفندق، وفى انتظار الحصول على الموافقات.

وكشفت ميرفت عن تحقيق الشركة صافى ربح يصل إلى 541 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017، وذلك زيادة على المستهدف بنسبة تفوق %130، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات بلغ نحو 2.8 مليار جنيه.

وأكدت، فى حوار، لـ«المال»، أن «القابضة» تستهدف تحقيق صافى ربح 700 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/ 2018، لافتة إلى أن المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة لها، من أكثر الشركات التى حققت أرباحًا جيدة خلال العام المالى الماضى بقيمة 341 مليونًا و151 ألف جنيه، وبمعدل نمو %85 على العام السابق له.

وتابعت ميرفت أن السبب الرئيسى لذلك يعود إلى تحسن حجم إشغالات الفنادق التابعة لشركة إيجوث، خاصة المتواجدة فى منطقة وسط البلد، ومنها فندق ماريوت، الذى تتراوح نسب إشغالاته حاليًّا بين 86 و%94.

ووفقًا لرئيس الشركة القابضة فإن شركة مصر للصوت والضوء استطاعت تخفيض حجم خسائرها خلال العام المالى الماضى، دون تحقيق أى أرباح نظرًا لتراجع حجم الزوار على عروضها بمحافظتى الأقصر وأسوان.

وفيما يخص حجم الاستثمارات المقرَّر ضخها خلال العام المالى الحالى، أكدت ميرفت أن الشركة تستهدف ضخ مليار جنيه استثمارات عن طريق التمويل الذاتى؛ لتطوير الفنادق التابعة لها، ومنها فندق مينا هاوس بتكلفة 250 مليون جنيه، وفندق اللسان برأس البر بحق انتفاع مع مدينة دمياط بتكلفة 230 مليون جنيه.

وتابعت: كما سيتم استكمال تطوير غرف فندق ماريوت، وفنادق قصر ونتربالاس وفلسطين وسيسل وسفير فى مدينة دهب بتكلفة 50 مليون جنيه، وتطوير جزئى لفندق كليوباترا بحوالى 35 مليون جنيه.

يُذكر أن وزير قطاع الأعمال العام افتتح تجديدات فندق ماريوت بتكلفة 150 مليون جنيه خلال يونيو الماضى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وهى عبارة عن إنشاء حمام سباحة، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية ومنطقة «عمر الخيام» وملحقاتها من مطابخ وقاعة شتوية مغطاة بسقف متحرك شاملة كل التجهيزات والمُعدات ولوازم التشغيل.

وأشارت ميرفت حطبة إلى أنه جارٍ العمل على تطوير فندق شبرد بتكلفة 850 مليون جنيه، لافتة إلى أن أبواب الفندق مغلقة حاليًّا، خاصة أن به تصدعات تشكل خطرًا على حياة الأفراد.

ونوّهت بأن أعمال تطوير الفندق بدأت فى سبتمبر 2016، على أن يتم الانتهاء منها بعد عامين ونصف العام، متابعة أن أعمال التطوير الجارية تشمل المرحلة الإنشائية والديكورات.

وتتولى إدارة المشروع شركة هيل إنترناشيونال بعد فوزها بمناقصة تطوير الفندق فى يناير من العام الماضى، وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قد تفقد فى يناير الماضى أعمال التطوير الجارية، والتى تشمل كل الخدمات والبنية التحتية والمعالجات الإنشائية والديكورات، إلى جانب الواجهات وقاعات الاجتماعات والاحتفالات والمطاعم والمطابخ ووحدات التحكم.

فى سياق متصل قالت ميرفت حطبة إن «القابضة» تستهدف ضخ استثمارات بحوالى 300 مليون جنيه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص فى الاستثمار العقارى وشركات التجارة، والتى تستحوذ على 75 مليون جنيه من الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص.

وتابعت أن الشراكة مع القطاع الخاص هدفها الاستغلال الأمثل لأصول الشركات بما يؤدى إلى تعظيم العوائد عليها ومشاركتها فى تنمية اقتصاد الدولة، لافتة إلى أنه تم افتتاح فرع جديد فى يوليو الماضى لشركة بى تك باستثمارات 8 ملايين جنيه.

وأوضحت أن نظام المشاركات مع القطاع الخاص حافظ على تطوير فروع التجارة الداخلية، مع نقل خبرات الشركات الكبرى فى البيع والعرض، لافتة إلى أن التطوير يتيح الفرصة لفتح أسواق جديدة ويساعد فى تنمية الخدمات فى قطاع النشاط التجارى، ويسهم فى توفير السلع الاستهلاكية بالشكل اللائق وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.

وحول آخِر التطورات الخاصة بمشروع الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، أكدت ميرفت أن شركة بريزم المسئولة عن المشروع حصلت على موافقة المجلس الأعلى للآثار والموافقات الأمنية للعمل بالموقع، وذلك قبل حلول عيد الأضحى.

وتابعت أنه جارٍ حاليًّا تحديد المواقع التى سيتم تدشين مكاتب الشركة بها بالهرم لبدء العمل فى أقرب وقت، وكانت «بريزم» قد فازت فى مناقصة طرحتها شركة «مصر للصوت والضوء» لتنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية نحو 50 مليون دولار.

وتم الاتفاق بين الطرفين على التزام شركة بريزم بأن تؤدى لشركة مصر للصوت والضوء فى نهاية كل عام مبلغًا وقدره 10 ملايين جنيه كحد أدنى مضمون من صافى أرباح التشغيل أو النسبة المئوية من صافى الأرباح المتفق عليها بين الطرفين، أيهما أكبر، والتى تبلغ %30 فى السنوات الخمس الأولى للتعاقد، و%35 للسنوات الخمس الثانية، و%50 للسنوات العشر الباقية لمدة التعاقد، وتصل مدة تنفيذ المشروع لنحو 14 شهرًا.

ويتضمن المشروع تطوير مبنى منطقة الهرم وكبائن تشغيل العرض، وبرج الليزر والبروجيكتور، ومسرح الصوت والضوء، والذى يسَع 3000 مقعد تقريبًا، والحدائق الموجودة بمنطقة الصوت والضوء، وكافيتريا بهو خوفو وملحقاتها وقاعة العرض أسفل الكافيتريا والمسرح.

على صعيد آخر لفتت رئيس الشركة إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع ورثة قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية، ومن المنتظر التوقيع على ذلك وفصل المساحات للبدء فى المشروع.

ومن المقرر إقامة فندق سياحى عالمى بالقصر على غرار فندق الماريوت، ويرجع سبب التوقف إلى طول الإجراءات القانونية والنزاعات القضائية مع ورثة القصر، وتصل التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع إلى 900 مليون جنيه.

وتأسست الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991 كشركة قابضة مساهمة مصرية تضم خمس شركات تابعة، انضمت إليها فيما بعد أربع شركات تجارة بعد حل شركة التجارة القابضة وهى «بيع المصنوعات المصرية، وصيدناوى وبيوت الأزياء الراقية، والأزياء الحديثة».

ولدى القابضة للسياحة مساهمات مباشرة فى 4 شركات وغير مباشرة من خلال الشركات التابعة فى 20 شركة.