«ميرسك» و«MSC» تعلنان فرض رسوم إضافية على نوالين الشحن

أعلن شركة خط الحاويات الإيطالي / السويسري MSC عن رسوم ازدحام جديدة والمعروفة بـ (CGS) للبضائع من أي وجهة باستثناء شرق وغرب إفريقيا إلى جميع موانئ جنوب إفريقيا.

وقالت MSC إن الرسوم الإضافية ستكون 210 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية مكافئة لحاويات البضائع الجافة فقط وستكون سارية اعتبارًا من 3 ديسمبر (تاريخ بوليصة الشحن) .

وأكدت الشركة إن الرسوم الإضافية الجديدة سيتم تطبيقها “بسبب الازدحام في موانئ جنوب أفريقيا مما يولد ظروفا صعبة للعمل”.

كما تقوم شركة Maersk بتنفيذ الرسوم الإضافية الجديدة لموسم الذروة من الشرق الأقصى إلى الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية.

وأشارت شركة Maersk عن رسوم إضافية جديدة لموسم الذروة والمعروفة بـ (PSS) للحاويات 20 قدم، و40 قدم الجافة والمبردة، من الشرق الأقصى إلى الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية (ECSA).

كما ستكون الرسوم الإضافية بواقع 300 دولار، إلى وجهات أمريكا الجنوبية ECSA سارية اعتبارًا من 3 ديسمبر بالنسبة للمنشأ من تايوان، ومن 18 نوفمبر بالنسبة للمنشأ من فيتنام ومن 16 نوفمبر لجميع دول الشرق الأقصى الأخرى.

وتشمل دول الشرق الأقصى، كل من بروناي، الصين، هونج كونج الصين، إندونيسيا، اليابان، كمبوديا، كوريا، الجنوب، لاوس، ميانمار (بورما)، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، تيمور الشرقية.