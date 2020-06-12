«ميرسك»: نجري مفاوضات لتشغيل نفق بورسعيد 24 ساعة

بدلًا من مواعيد التشغيل الحالية، التى لا تتجاوز 9 ساعات

تتفاوض شركة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسي لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد مع الحكومة المصرية حاليًا لتشغيل أنفاق قناة السويس على مدار 24 ساعة بدلًا من مواعيد التشغيل الحالية، التى لا تتجاوز 9 ساعات، لدعم نشاط الصادر والوارد بالميناء، وتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات.

ومن ناحيته، رحب لارس كريستنسن الرئيس التنفيذي لمحطة حاويات شرق بورسعيد بمشروع ساحة انتظار الشاحنات التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى بدأت التشغيل التجريبي اعتبارًا من أول مايو المنقضي، بالمنطقة المجاورة للميناء، التى تعد أحد أهم مشروعات القيمة المضافة بالمنطقة.

وقال لارس إن الشاحنات المحملة ببضائع الصادر المحلي ستصبح لها وضعية أفضل بافتتاح الساحة التى طرحتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الخاص للتشغيل والادارة.

وأكد أهمية تحقيق ثلاثة عوامل بالساحة الجديدة لتحولها لمركز لوجستي لخدمة الشاحنات، أهمها توافر عوامل الأمان لمنع حوادث الشاحنات، وانتظام حركتها من وإلى الميناء، وعدم تحميل العملاء أعباء مالية، وتلبية احتياجات أصحاب الشاحنات المستخدمة للساحة.

ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد

ولفت إلى أن افتتاح الساحة يمنع تكدس الساحات بالطرق المؤدية لميناء شرق بورسعيد، فى ظل المؤشرات بارتفاع معدلات نشاط الصادر والوارد بالمحطة.

مطالبًا الحكومه المصرية بتشغيل انفاق قناة السويس، خاصة نفق بورسعيد الذي تعبر منه 90٪ من الشاحنات المحملة بالصادرات وبضائع الثلاجات من الخضراوات والفواكه، وكذلك رصف الطرق المؤدية لميناء شرق بورسعيد التى تسلكها شاحنات النقل الثقيل.

وأكد لارس فى لقائه بالإعلاميين أمس عبر تقنية، زوم ، أن المحطة حققت مؤشرات تداول مرتفعة للصادر والوارد المحلى بنسبة زياده 67٪ بالثلث الأول من العام الحالى 2020، مقارنة بنفس الفتره العام الماضي، ويدل ذلك على حدوث تغيير استيراتيجي فى سياسات المحطة ونجاحها فى استعادة ثقة المصدر والمستورد المصري.

وكشف لارس عن إنشاء وحدة خاصة بالشركه تتولى شئون العملاء، وتتلقى استفساراتهم وتذلل العقبات، وتقدم الخدمات على مدار 24 ساعة؛ بهدف تسهيل عمليات ادارة البزنس وتحقيق رضا العملاء.