الإسكندرية

«ميرسك لاين» تمنح جائزة «النجم» لشركة أركاس مصر

لنجاحها في إجلاء قرابة 510 بحارين من مصر خلال الفترة الأخيرة
السيد فؤاد 1:35 ص, الجمعة, 7 مايو 21 1:35 ص, الجمعة, 7 مايو 21

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حصلت شركة Arkas Egypt على جائزة “Star” من شركة Maersk Line لإدارتها الآمنة والسريعة والناجحة لتغييرات طاقم شركة Maersk على نطاق واسع في مصر.

في ظل الظروف الوبائية الصعبة لعام 2020، أدارت شركة Arkas Egypt واحدة من أكبر عمليات النقل ضمن نطاق “مشروع تغيير الطاقم واسع النطاق التابع لشركة Maersk Line” في 15 يومًا فقط من خلال العمل بالتنسيق مع جميع السلطات لإجلاء 510 بحارين في موانئ مصر المختلفة، الذين طلبوا العودة الفورية إلى الوطن حيث تم تمديد عقودهم منذ فترة طويلة.

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وحسب ميرسك لاين، فقد تم تقدير العمل الاحترافي الذي قدمته شركة Arkas Egypt في مشروع تغيير الطاقم واسع النطاق هذا ومنحه مركز عمليات Maersk Line Liner (LOC).

وقد تم تسليم الجائزة إلى محمد مصلحي، الرئيس التنفيذي لشركة أركاس مصر، من قبل عمر غربو، العضو المنتدب للكتلة في سيلاند، ومحمد خطاب، وكالة السفن ومدير فرع بورسعيد في خط ميرسك، نيابة عن شركة ميرسك لاين LOC.

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وأعرب ممثلو شركة Maersk Line عن تقديرهم لفريق Arkas Egypt الذي حصل على جائزة “Star” بسبب الجهود الرائعة والخبرة التي أظهرها فيما يتعلق بترتيب مسار آمن لتغيير الطاقم خلال الوقت المحدد على الرغم من الظروف الصعبة للغاية.

وفي حفل توزيع الجوائز، قال تون بييري، الرئيس التنفيذي لشركة Maersk Egypt: “بالنيابة عن Maersk Line، نود أن نعرب عن عميق امتناننا وتقديرنا للتنفيذ الاحترافي لتغييرات طاقم Maersk في مصر، لقد أثرت مساعدتك حرفيًا في حياة الآلاف من الأشخاص، نتمنى لكم ولشركتكم الموقرة كل التوفيق”.

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بقلم السيد فؤاد

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