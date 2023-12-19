ميرسك تعيد توجيه السفن حول أفريقيا من البحر الأحمر

أعلنت عملاقة الشحن الدنمركية ميرسك اليوم الثلاثاء، عن تغيير وجهة سفنها التي كانت تبحر عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدم في السابق، لتدور حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات على السفن في المنطقة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وذكرت الشركة في بيان أنها أوقفت حتى أمس الإثنين نحو 20 سفينة، نصفها ينتظر شرقي خليج عدن والبقية تنتظر جنوبي قناة السويس في البحر الأحمر أو إلى الشمال منها في البحر المتوسط.

وتم استهداف سفينة حاويات لميرسك بصاروخ يوم الخميس لكنه لم يصبها بينما كانت في طريقها من صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت مجموعة الشحن إن رحلات السفن المستقبلية المقرر لها عبور المنطقة سيتم تقييمها كل على حدة لتحديد ما إذا كانت التعديلات ضرورية.