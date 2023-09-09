«ميرسك» تعلن عن تنفيذ أول حل «بحري - جوي» متعدد الوسائط عبر سلطنة عمان

أعلنت شركة ميرسك، أهم خط ملاحي عالمي، عن قيامها بالتعاون مع ميناء صلالة ومطارات عمان بتنفيذ حل لوجستي بحري جوي عبر عمان لنقل البضائع من كولومبو، سريلانكا، إلى القاهرة، مصر.

وحسب تقرير صادر عن الشركة “ترجمته المال” إن حركة الشحن التجريبية عبر حل Sea-Air عبارة عن شحنة من بضائع التجزئة ونمط الحياة من كولومبو في سريلانكا إلى القاهرة في مصر.

ووفقا لشركة ميرسك، تم تنفيذ المرحلة الأولى من النقل على متن سفينة ميرسك من كولومبو إلى صلالة. ومن ميناء صلالة، وتم تفريغ الحمولة ونقلها إلى مطار صلالة ضمن ممر جمركي.

ولدى وصولها إلى صالة الشحن بمطار صلالة، خضعت الشحنة للتصريح الأمني وتم شحنها جوا على سبيل الأولوية إلى القاهرة، مصر.

وقالت شركة ميرسك إن حل Sea-Air يمكن أن يساعد في تقليل أوقات العبور على طرق التجارة التقليدية من الشرق إلى الغرب بنسبة 20-40% مقارنة بالنقل البحري النقي وتحقيق وفورات في التكلفة بنسبة 10-20% مقارنة بحل الشحن الجوي النقي.

وأخيرًا، يمكن للمرافق الموجودة في ميناء صلالة ومطار صلالة دعم سلع مختلفة، بدءًا من البضائع العامة وحتى المنتجات المتخصصة مثل الأدوية والمنتجات القابلة للتلف.

وأكدت الشركة، إن حل Sea-Air الذي قمنا بتنفيذه في هذه الحركة التجريبية هو مجرد بداية لإمكانيات لا حصر لها.

وأوضحت الشركة الدنماركية، أنه بالاشتراك مع بقية حلولنا اللوجستية المتكاملة، يمكننا أن نقدم لعملائنا حلاً لوجستيًا مخصصًا يجمع بين طرق النقل والتخزين والتنفيذ المختلفة.

وعلق كريستوفر كوك، المدير الإداري لشركة ميرسك الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر، على الحلول وتعزيزها بخدمات القيمة المضافة المدعومة بالتكنولوجيا.