«ميرسك» تعلن توجه 20 سفينة متوقفة بالبحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح

أعلنت مجموعة إيه بي مولر ميرسك تحويل سير كل سفنها إلى رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا؛ لأسباب تتعلق بالسلامة، وذلك نتيجة جمعها معلومات وصفتها – استخبارية – وفقًا لبيان للشركة حصلت “المال” على نسخة منه.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من 18 ديسمبر الحالي، كان هناك حوالي 20 سفينة تابعة لأسطولها متوقفة مؤقتًا عن العبور، نصفها كانت ينتظر السير من شرق خليج عدن، والباقي منتظر العبور من جنوب السويس في البحر الأحمر، أو شمال السويس في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الشركة، في بيانها، أن التطورات المتسارعة في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن اضطرتها لوقف السفن مؤقتًا، لكن نتيجة الوضع الأمني المتصاعد جدًّا في المنطقة قررت لضمان سلامة السفن وبضائع العملاء على متنها تحويل السفن المتوقفة مؤقتًا، ومن المقرر إبحارها عبر المنطقة، للتحول نحو الطريق البديل الأفضل من الناحية التشغيلية.

وذكرت أنها ستُطلع العملاء المتأثرين على المستجدّات عندما يصل لها المزيد من المعلومات، موضحة أن جميع السفن المخطط إبحارها عبر المنطقة في المستقبل سيتم إجراء تقييم لكل حالة على حدة، لتحديد ما إذا كانت هناك إجراء تعديلات على مسار الرحلة، بما في ذلك التحويلات عبر رأس الرجاء الصالح، مع اتخاذ المزيد من تدابير الطوارئ.