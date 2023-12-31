«ميرسك» تعلق جميع رحلاتها في البحر الأحمر بعد هجوم الحوثيين على سفينة حاويات

اضطرت عملاقة الشحن الدنماركية ميرسل إلى تعليق جميع رحلاتها في البحر الأحمر، في إطار ردة فعلها على الهجوم الذي شنه الحوثيون المتحالفون على سفينة حاويات تابعة لها، وفق ما ورد في بيان صادر عن الشركة، نشرته وكالة رويترز.

وهذا الهجوم هو الأحدث الذي ينفذه المسلحون الحوثيون الذين يستهدفون السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقاتل إسرائيل في غزة.

وقال الجيش الأمريكي اليوم الأحد، إن طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة من أصل أربعة زوارق استخدمها الحوثيون لمهاجمة سفينة الحاويات ميرسك هانجتشو في جنوب البحر الأحمر في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت.

وأكدت ميرسك أن الطاقم على متن السفينة أبلغ عن وميض على سطح السفينة يوم 30 ديسمبر كانون الثاني في حوالي الساعة 1830 بتوقيت وسط أوروبا عندما كانت السفينة على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن الطائرات انطلقت من حاملتي الطائرات أيزنهاور وجرافلي استجابة لنداءات استغاثة من السفينة ميرسك هانغتشو، وردت بإطلاق النار على قوارب الحوثيين دفاعا عن النفس وأغرقت ثلاثة زوارق دون ناجين على متنها.

وأضاف البيان الذي نُشر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن الزورق الرابع فر من المنطقة.

وقالت ميرسك إن الطاقم بخير ولا يوجد ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة التي كانت قادرة على المناورة وواصلت رحلتها شمالا إلى ميناء السويس في مصر.

وانطلقت السفينة التي ترفع علم سنغافورة ويمكنها حمل 14 ألف حاوية من سنغافورة.