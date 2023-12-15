«ميرسك» تطلب من سفنها تجنب المرور من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

أصدرت شركة شحن الحاويات العملاقة “إيه بي مولر – ميرسك دي سي” تعليمات لأي سفينة في طريقها إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بوقف رحلاتها، وذلك بعد هجوم على إحدى سفنها.

وقالت ميرسك، في بيان نقلته وكالة بلومبرج: “بعد الحادث الذي تعرضت له سفينة ميرسك جبل طارق أمس والهجوم الآخر على سفينة حاويات اليوم، أصدرنا تعليمات لجميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر”.

ويهاجم المسلحون الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر – وخاصة السفن التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل – ردا على الحرب في غزة.