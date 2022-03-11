«ميرسك» تشارك في شراكات عالمية لتوسيع نطاق إنتاج الميثانول الأخضر بحلول عام 2025

تسعى شركة “ميرسك” إلى تعزيز القدرة الإنتاجية العالمية للميثانول الأخضر، من خلال شراكات إستراتيجية مع 6 شركات عالمية، مستهدفة الحصول على ما لا يقل عن 370 ألف طن / سنويًا بنهاية 2025.

وقال Henriette Hallberg الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك أن الشركة ستصل إلى ما هو أبعد من الميثانول الأخضر اللازم لأول 12 سفينة حاويات خضراء قيد الطلب حاليًا بحلول نهاية عام 2025

ويذكرأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدت ورشة عمل على مدار ثلاثه أيام لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات إنتاج الوقود الأخضر واستخدام الميثانول والأمونيا الخضراء بحضور وفدًا من شركة A.P.Moller-Maersk -ميرسك الدنماركية- برئاسة مورتن كريستنسن نائب رئيس الشركة وصندوق مصر السيادي .

وتسعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الي توقيع مذكرة تفاهم لمشروعات الطاقة النظيفة مع ميرسك العالمية قريباً

وقال “مورتن كريستنسن” أن مصر في وضع مثالي لتصبح المحرك الأول في التحول إلى الوقود الأخضر للنقل البحري، وقد التزمت شركة ميرسك العالمية بإزالة الكربون بالكامل من عملياتها بحلول عام 2040 مما يعني تسريع التحول للطاقة الخضراء في الوقت الحالي.

لافتاً إلى أن مصر تدعم وتشارك هذا التحول، فضلاً عن أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها المقومات والفرص لوضع المعيار وتحديد ما يشكل وقود أخضر حقيقي في النقل البحري، وستكون شهادة اعتماد هذا الوقود الأخضر ذات أهمية قصوى لجميع الأطراف.