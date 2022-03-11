استثمار

«ميرسك» تشارك في شراكات عالمية لتوسيع نطاق إنتاج الميثانول الأخضر بحلول عام 2025

لتشغيل 12 سفينة حاويات خضراء
نادية سلام 10:22 م, الجمعة, 11 مارس 22 10:22 م, الجمعة, 11 مارس 22

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تسعى شركة “ميرسك” إلى تعزيز القدرة الإنتاجية العالمية للميثانول الأخضر، من خلال شراكات إستراتيجية مع 6 شركات عالمية، مستهدفة الحصول على ما لا يقل عن 370 ألف طن / سنويًا بنهاية 2025.

وقال Henriette Hallberg  الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك أن الشركة ستصل إلى ما هو أبعد من الميثانول الأخضر اللازم لأول 12 سفينة حاويات خضراء قيد الطلب حاليًا بحلول نهاية عام 2025

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ويذكرأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدت ورشة عمل على مدار ثلاثه أيام لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات إنتاج الوقود الأخضر واستخدام الميثانول والأمونيا الخضراء  بحضور  وفدًا من شركة A.P.Moller-Maersk  -ميرسك الدنماركية- برئاسة مورتن  كريستنسن نائب رئيس الشركة وصندوق مصر السيادي .

 وتسعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الي توقيع مذكرة تفاهم لمشروعات الطاقة النظيفة مع ميرسك العالمية قريباً

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وقال “مورتن كريستنسن” أن مصر في وضع مثالي لتصبح المحرك الأول في التحول إلى الوقود الأخضر للنقل البحري، وقد التزمت شركة ميرسك العالمية بإزالة الكربون بالكامل من عملياتها بحلول عام 2040 مما يعني تسريع التحول للطاقة الخضراء في الوقت الحالي.

لافتاً إلى أن مصر تدعم وتشارك هذا التحول، فضلاً عن أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها المقومات والفرص لوضع المعيار وتحديد ما يشكل وقود أخضر حقيقي في النقل البحري، وستكون شهادة اعتماد هذا الوقود الأخضر ذات أهمية قصوى لجميع الأطراف.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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