نقل وملاحة

«ميرسك» تستحوذ على «LF Logistics» في هونج كونج بقيمة 3.6 مليار دولار

توسعا لخدماتها اللوجستية في اسيا
نادية سلام 12:54 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21 12:54 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21

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أعلنت شركة ميرسك صاحبة أعلي خط ملاحي فى نقل الحاويات على مستوى العالم، عن توصلها إلى اتفاقية للاستحواذ على LF Logistics ، وهي شركة لوجستية مقرها هونج كونج ، تتمتع بخدمات متميزة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في صفقة قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي، مما يوسع نطاق الخدمات اللوجستية البرية لميرسيك التي أصبحت أكثر ربحية من أعمالها التجارية التقليدية في الحاويات البحرية.

وأكد الرئيس التنفيذ لشركة ميرسك أن الاستحواذ على “LF Logistics ” يعد علامة فارقة واستراتيجية في التكامل العالمي للخدمات اللوجستية للحاويات، لكونها شركة عالمية تقدم حلولًا لوجستية شاملة مُمكَّنة رقميًا، مشيرا إلي أنه من خلال الاستحواذ سنضيف قدرات لدعم نمو عملائنا على المدى الطويل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى القدرات التكنولوجية التي يمكننا توسيع نطاق أعمالنا اللوجستية على مستوى العالم.

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بعد ذلك الاستحواذ، ستضيف ميرسك 223 مستودعًا إلى المحفظة الحالية في 14 دولة، وبذلك يصل إجمالي عدد المرافق إلى 549 عالميًا، موزعة على إجمالي 9.5 مليون متر مربع.

وأكدت عدة تقارير ملاحية أن “ميرسيك” أكبر خط حاويات في العالم يستحوذ على LF Logistics ومقرها هونج كونج في صفقة نقدية بالكامل. وتأتي هذه الصفقة في المرتبة الثانية بعد استحواذها على شركة Hamburg Sud” “في 2017 بقيمة 4 مليارات دولار.

وقررت شركة Maersk، التي تنقل حوالي خمس حاويات العالم بحرا، التوسع في الخدمات اللوجستية البرية، حيث توجد احتمالية أكبر للنمو وهوامش ربح أعلى.

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وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة النقل التي تتخذ من كوبنهاجن مقراً لها عن خطط لشراء شركة سيناتور إنترناشونال للشحن الجوي حيث تسعى إلى التواجد في جميع أجزاء سلسلة النقل والتوريد.

 وأضاف الرئيس التنفيذي: “نحن في رحلة بعيدًا عن كوننا خط حاويات يبحر بحاويات من هونج كونج إلى روتردام  بهولندا إلى شركة لوجستية تقدم الحلول التي تمكن عملائنا من الانتقال من مكان إنتاج البضائع إلى مكان وجود المستهلكين” .

وقال إن الصفقة تمثل “رهانًا كبيرًا على آسيا”، هذا يعني أنه يمكننا أيضًا مساعدة عملائنا في خدمة السوق الآسيوية، حيث سيكون النمو في المستقبل، وستعمل شركة ” ميرسيك “على زيادة الإيرادات السنوية في مجال الخدمات اللوجستية والخدمات بحوالي مليار دولار من خلال الاستحواذ.

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وتأتي الصفقة في الوقت الذي تحقق فيه شركة “ميرسيك ” أرباحًا قياسية من ارتفاع أسعار الشحن، حيث ارتفع سعر نقل الحاويات بشكل كبير ، حيث أدت الاختناقات في سلسلة التوريد العالمية في الواقع إلي تعطل حوالي 15% من قدرة الشحن في العالم.

من المقرر أن تحقق شركة Maersk صافي دخل لعام 2021 قدره 17 مليار دولار، أو ستة أضعاف النتيجة في عام 2020 ، وفقًا لتقديرات التقارير الدولية، ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في عام 2022 ، بانتظار الموافقات التنظيمية.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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