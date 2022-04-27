ميرسك ترفع توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 30 مليار دولار

أعلنت شركة ميرسك للشحن ” أهم الخطوط الملاحية في نقل الحاويات عالميا ” عن توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية 25% مقارنة مع توقعاتها في فبراير الماضي إلى 30 مليار دولار.

وحسبما أعلنت الشركة التي تتخذ من الدنمارك مركزا لها، فان هذه التوقعات تجاوزت أيضا متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالات متخصصة في أعمال الشحن والتي بلغت 28.3 مليار دولار.

وقالت الشركة التي تنقل نحو سدس الحاويات في العالم، إنها تتوقع عودة السوق إلى طبيعتها في النصف الثاني من العام الحالي .

يذكر أن الخط الملاحي العالمي المتخصص في نشاط الحاويات ” Maersk ” أعلن عن إيرادات بلغت 18.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي 2021 ، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب بلغت 8 مليار دولار أمريكي وأرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2021.

في الوقت نفسه ، انخفضت أحجام الربع الرابع لعام 2021 في قطاع المحيطات بنسبة 4٪ ، لكن متوسط ​​أسعار الشحن تحسن بنسبة 80% مقارنة بمستويات العام السابق.

وعلقت ميرسك في بيان: “تعكس النتيجة القوية في الربع استمرار وضع السوق الاستثنائي بسبب الاضطرابات العالمية لسلاسل التوريد، والتي أدت إلى زيادة أسعار شحن الحاويات”.

وبالتالي ، نظرًا للأداء القوي في الربع الأخير من عام 2021 ، فإن الأرقام الأولية للعام بأكمله لعام 2021 ستتجاوز التوجيهات السابقة للشركة ، كما هو مذكور في التقرير المؤقت المؤرخ 2 نوفمبر 2021.

وتتوقع شركة Maersk الآن تحقيق أرباح أساسية بقيمة 24 مليار دولار أمريكي من 22 إلى 23 مليار دولار أمريكي ، و 19.8 مليار دولار أمريكي من 18 إلى 19 مليار دولار أمريكي، وتدفقات نقدية حرة تبلغ 16.4 مليار دولار أمريكي من 14.5 مليار دولار أمريكي.

قالت AP Moller Maersk إنها ستقدم نظرة مستقبلية منقحة للربع الأول من عام 2022 وكامل عام 2022 كجزء من التقرير السنوي 2021 الذي سيتم نشره في 9 فبراير 2022.

وأكدت على أنه قد تسبب الوباء في حدوث نقص في سفن الحاويات والاختناقات في الموانئ في وقت كان فيه إنفاق استهلاكي مرتفع للغاية ، مما يعني أن المئات من سفن الحاويات تتراكم خارج الموانئ.

وقالت ميرسك في تقرير استشاري نُشر على صفحتها على الإنترنت: “لسوء الحظ ، لم يبدأ 2022 كما كنا نأمل”.

وقالت “الوباء لا يزال قويا ولسوء الحظ ، نشهد انتشارا جديدا يؤثر على قدرتنا على نقل البضائع الخاصة بالعملاء” ، مضيفة أنها تتوقع استمرار القيود “لبعض الوقت”.

وقالت ميرسك إن أكبر فترات انتظار لسفن الحاويات لتفريغ الشحنات أو نقلها كانت على الساحل الغربي للولايات المتحدة حيث تتراوح مدة الانتظار في ميناء لونج بيتش في لوس أنجلوس حاليًا بين 38 و 45 يومًا.

كان قد أكد تقرير صادر عن مؤسسة الشحن البحرية الدولية (Alphaliner) “منظمة بحثية في النقل البحري، عن تفوق شركة البحر المتوسط ​​للشحن (MSC) على مجموعة Maersk الدنماركية، لتتحتل المرتبة الأولى كشركة نقل للحاويات على مستوى العالم، وذلك من حيث سعة الحاويات المكافئة “TEU”.

وأكد التقرير أن مجموعة MSC تفوقت على خط ميرسك خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وذلك بعد الاستحواذ على سفينة TEU Mexico بطاقة تصل إلى 4992 حاوية مكافئة، والتي كانت شركة Maersk تتولى تأجيرها.

وفقًا لبيانات Alphaliner، فان سعة حاوية MSC الإجمالية 4.284.728 حاوية حاوية مكافئة، بينما تمتلك مجموعة الميرسك حاليا تتبع 4،282،840 حاوية مكافئة، كما أنه من المتوقع أن تزيد الفجوة خلال العام الجاري 2022.