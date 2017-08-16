ميرسك تخسر 264 مليون دولار في الربع الثاني

خالد بدر الدين: أعلنت مولر ميرسك الدنمركية أكبر شركة شحن فى العالم إنها تكبدت خلال الربع الثانى من هذا العام خسائر صافية بلغت حوالى 264 مليون دولار مقارنة بأرباح صافية تجاوزت 507 ملايين دولار توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز بداية هذا الشهر. ومع ذلك فقد ارتفعت أنشطة الشحن لشركة ميرسك

خالد بدر الدين:

أعلنت مولر ميرسك الدنمركية أكبر شركة شحن فى العالم إنها تكبدت خلال الربع الثانى من هذا العام خسائر صافية بلغت حوالى 264 مليون دولار مقارنة بأرباح صافية تجاوزت 507 ملايين دولار توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز بداية هذا الشهر.

ومع ذلك فقد ارتفعت أنشطة الشحن لشركة ميرسك بحوالى 22% خلال الربع الماضى، بالمقارنة بنفس الربع من عام 2016، بينما تجاوزت أرباح التشغيل قبل حساب انخفاض القيمة والإهلاك واستهلاك الدين حوالى 2.06 مليار دولار لتتفق مع توقعات المحللين التى بلغت 2.05 مليار دولار.

وذكرت وكالة رويترز إن شركة ميرسك تكبدت خسائر خلال الربع الماضى، نتيجة انخفاض قيمة مرفأ وناقلة، حيث هبطت رسوم أنشطة المرافئ والناقلات هذا العام بحوالى 700 مليون دولار ولكنها أبدت تفاؤلا بخصوص النظرة المستقبلية لأنشطة شحن الحاويات غير أنها تتوقع أن يكبدها هجوما إلكترونيا في يونيو الماضى، تسبب فى عطل أنشطة شحن الحاويات لأسابيع تكلفة بين 200 و300 مليون دولار.