«ميرسك» تختار هاني النادي ممثلا لمجموعة شركات «إيه بي موللر ميرسك» الدنماركية بمصر

أعلنت مجموعة إيه بى موللر- ميرسك الدنماركية، عن تعيين السيد هاني النادي في منصب الممثل العام لشركات المجموعة العاملة بمصر، نظراً لدوره الفعال في توطيد العلاقات الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، والمساهمة في تنمية استثمارات الشركة والتوسع في حجم أعمال المجموعة، علاوة على خبرته الموسعة في كل من التخطيط الاستراتيجي والعلاقات العامة وإدارة الشؤون الحكومية وإدارة الأزمات.

ومن ناحيته أعرب النادي عن سعادته لتوليه المنصب كممثل لها لدى مصر، آملاً في تحقيق المزيد من النجاحات التى تحقهها المجوعة من خلال شركاتها العاملة بمصر منذ عقود والتى تأتى نتاج شراكة استراتجية ودعم من الحكومة المصرية.

وأكد النادى أن من أهم الأولويات هو العمل على تحقيق رؤية المجموعة من أجل نمو حجم أعمالها بالتوافق مع استراتيجيات ورؤية الحكومة المصرية لمزيد من ضخ الاستثمارات والتعاون فى كل المجالات فيما يخص النقل واللوجستيات وتداول الحاويات وخدمات الملاحة البحرية والتوسع بها وكذا مشروعات الوقود الأخضر كأحد أهم أهدافها المستقبلية التى تأمل من خلال تلك الشراكة أن تصبح مصر مركزا لوجستيا لإنتاج الوقود الأخضر, وتسعى المجموعة من خلال رؤيتها الشاملة أن تستطيع أن تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وضخ المزيد من الاستثمارات للتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ رؤيتها 2030.

وأشار إلى أن المجموعة تعول على شركاء النجاح من الحكومة المصرية، خاصة هيئة قناه السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شركائها الرئيسين لاستكمال واستثمار تلك النجاحات فى مستقبل أفضل، حيث يمثل الأسطول الملاحى للمجموعة (ميرسك لاين) أحد أكبر الخطوط العابرة لقناة السويس مما يسهم فى نجاح حركة نقل البضائع بين الشرق والغرب ليمكن المجموعة من تلبية التزامتها مع عملائها، ومن خلال ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية أحد أهم موانئ شرق وجنوب المتوسط والذى يتواجد به أحد أكبر استثمارات المجموعة “شركة قناة السويس للحاويات منذ 2004” والذى تعد أحد أهم محطات تداول حاويات الترانزيت لشرق وجنوب المتوسط.

وساهم النادي، في تطوير الفرص الاستثمارية وتحقيق النجاحات من خلال بناء أواصر الثقة والشفافية والتعاون الدائم مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية طوال توليه منصب رئيس قطاع شؤن العلاقات العامة والحكومية والأمنية بشركة قناة السويس للحاويات منذ عام 2018، والتي سبقها مجهوداته الفعالة لتعزيز الاستراتيجيات غير السوقية بما في ذلك الاتصالات والمسؤولية المجتمعية للشركة عقب انضمامه للشركة كمدير للعلاقات العامة والحكومية فى عام 2015 مما ساهم في تحقيق أهداف الأعمال وتحقيق أعلى معدلات التداول لحاويات الترانزيت لتصبح الشركة أحد أهم المحطات فى شرق وجنوب المتوسط بالتعاون مع الإدارة العليا للشركة وأبنائها من العاملين لتحقيق رؤية الدولة فى وضع ميناء شرق بورسعيد على خارطة التنافسية من أجل مستقبل أفضل.

يذكر أن مجموعة إيه بى موللر- ميرسك الدنماركية والذى يعمل بيها ما يقرب من 100 ألف موظف على مستوى 130 دولة، حيث تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال النقل البحرى واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحريه من خلال أذرعها المختلفة وتمتلك أحد أكبر الأساطيل البحرية تحت مظلة “Maersk Line” والذى يقارب 750 سفينة تعمل فى نقل التجارة العالمية وما يقرب من 65 محطة لتداول الحاويات على مستوى العالم تحت مظلة “APM Terminals” وشركه “Svitzer” العاملة فى مجال تقديم خدمات القطر والإرشاد من خلال إسطولها من القاطرات والذى يقارب “450” قاطرة عاملة فى كافة الموانئ العالمية وتعمل المجموعه لخدمه عملائها حول العالم تحت شعار ربط سلاسل الإمداد والعمل على تنمية التجارة العالمية من أجل النمو الازدهار.