«ميرسك» تختار «طوكيو مارين للتأمين» لتغطية أبدان الحاويات

علمت «المال» أن شركة ميرسك اختارت شركة طوكيو مارين للتأمين على أبدان الحاويات وملحقاتها التابعة للخط الملاحى التى يتعهد المقاول بنقلها.

وقال مصدر مسئول إن “طوكيو مارين” ستقوم بتغطية ضد جميع المخاطر المتوقع حدوثها أثناء وجود الحاويات فى حوزة مقاول النقل.

يأتى ذلك تفعيلًا لقرار الخط باستبدال نظام خطابات ضمان الحاويات بتغطية تأمينية حقيقية لأبدان الحاويات، يتم تفعيلها عند طلب الصرف.

وطالبت «ميرسك» أصحاب شركات النقل الراغبة فى نقل الحاويات الخاصة بالخط الملاحى، سرعة تقديم المستندات المطلوبة لتنفيذ هذا الإجراء؛ حتى تتمكن من إدراج شركاتهم فى النظام الخاص بالتأمين على أبدان الحاويات.

وأكدت الشركة، فى خطابها للسوق الملاحية والتجارية، أن القرار يستهدف توفير بيئة عمل عادلة تضمن نزاهة المنافسة فى مجال النقل البري.

وفى عام 2020 أصدرت وكالة ميرسك إيجيبت الملاحية زيادة قيمة خطاب ضمان نقل الحاويات العادية dry إلى مليون جنيه وشيك بنكى بقيمة مليونى جنيه،

وزيادة قيمة خطاب ضمان الحاويات المبردة (reffer) إلى 3 ملايين جنيه وشيك بقيمة 6 ملايين جنيه.