ميرسك تتوقع وصول أرباحها خلال العام الجاري إلى قرابة 37 مليار دولار

أعلنت شركة إيه بي مولر – ميرسك أن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022 تفوق توقعاتها السابقة، جيث توقعت أن تصل اجمالي ايراداتها قرابة 37 مليار دولار خلال العام الجاري .

وسجل خط الحاويات الدنماركي ” ميرسك ” إيرادات بلغت 21.7 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 10.3 مليار دولار أمريكي وكذا الأرباح قبل الفوائد والضرائب بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي.

وقالت ميرسك في بيان لها اليوم إن النتيجة القوية جائت مدفوعة باستمرار الوضع الاستثنائي للسوق داخل الشركة، مشيرة إلى أن أسعار الشحن المرتفعة ظلت أطول من المتوقع بسبب مشكلات ازدحام الموانئ في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وبالتالي، تم تعديل توجيهات الشركة للعام بأكمله لعام 2022 صعودًا حيث من المتوقع الآن أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الأساسية حوالي 37 مليار دولار أمريكي وتوقعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والضرائب والضرائب والاستهلاك الأساسية بنحو 31 مليار دولار أمريكي، وكلاهما زاد بمقدار 7 مليار دولار أمريكي مقارنة بالتوقعات السابقة، وفق البيان ذاته.

ومن المتوقع الآن أن يتجاوز التدفق النقدي الحر (FCF) لعام 2022 بأكمله وفق البيان 24 مليار دولار أمريكي، في حين أن توجيهات CAPEX (النفقات الرأسمالية) التراكمية لعام 2022-23 لم تتغير عند 9-10 مليار دولار أمريكي.

وكانت قد كشفت تقارير دولية عن أهم شركات شحن للحاويات على مستوى العالم خلال العام المنصرم 2021 ، وذلك على حسب السفن المملوكة لتلك الشركات أو المعروفة بالخطوط الملاحية، وكذا من حيث حجم الحاويات التي تقوم تلك الشركات بنقلها سنويا.

وجائت في المرتبة الأولى مجموعة ميرسك ” APM-Maersk ” والتي تتخذ من الدنمارك مقرا لها، وتأسست تلك الشركة في عام 1904 وتعد من أضخم الشركات نقلا للحاويات على مستوى العالم، بالاضافة إلى عدد السفن المملوكة لها.

حيث تمتلك الشركة أسطولا من حوالي 705 سفينة حاويات بسعة حوالي 4097480 حاوية مكافئة .