ميرسك تتوقع تحقيق أرباح تصل إلى 13 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري

أعلنت إيه بي مولر – ميرسك عن توقعاتها بتحقيق ايرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 تصل الى 13 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 21.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة في تقرير لها ” ترجمته المال” إلى أن هذه النتائج تأتي مدفوعة بانخفاض أسعار الشحن وحجم الشحن، حيث انخفضت الاسعار الخاصة بالشحن البحري عند مستوى أدنى خلال الربع الثاني، والتي تعود إلى انخفاض الطلب، على الشحن بسبب وجود مخزون كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا.

كما توقعت أن تصل الإيرادات في مجال الخدمات اللوجستية والخدمات 3.4 مليار دولار أمريكي مع تأثر القطاع بانخفاض الأحجام بسبب استمرار خفض المخزون وضعف طلب المستهلكين.

علاوة على ذلك، فقد انخفضت الإيرادات في محطات الحاويات التي تديرها الشركة الى 950 مليون دولار، متأثرة بتطبيع إيرادات التخزين وانخفاض الأحجام وسط انخفاض طلب المستهلكين وانخفاض الازدحام في أمريكا الشمالية.

كما أشارت الشركة إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني انخفضت إلى 2.9 مليار دولار أمريكي وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والضرائب والاستهلاك (EBIT) إلى 1.6 مليار دولار أمريكي.

وعلق فينسينت كليرك ، الرئيس التنفيذي لشركة Maersk ، قائلاً: “ساهمت نتيجة الربع الثاني في تحقيق النصف الأول القوي من العام ، حيث استجبنا للتغيرات الحادة في ظروف السوق التي نتجت عن إزالة المخزون وبيئة النمو الضعيفة في أعقاب سنوات التأثر بوباء كورونا.

وتابع قائلاً: “خففت إجراءاتنا الحاسمة بشأن احتواء التكلفة جنبًا إلى جنب مع محفظة العقود الخاصة بنا من بعض تأثيرات تطبيع السوق كما سيكون التركيز على التكلفة في لعب دور مركزي في التعامل مع توقعات السوق الضعيفة التي نتوقع أن تستمر حتى نهاية السنة.”