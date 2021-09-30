ميرسك تتوقع استمرار تحديات الازدحام والتأخير في سلسلة التوريد بحرا حتى عام 2022

توقعت شركة ميرسك العالمية ” أكبر خط ملاحي عالمي ” أنه لن يكون هناك انفراجه قريبا في الشحن البحري، كما أنه لا يوجد حل سريع لاضطرابات سلسلة التوريد والتحديات التي حدثت في عام 2021، مشيرة إلى أن الأمر قد يستمر خلال فترة طويلة.

وأكدت شركة Maersk أنها تنصح عملائها بالتخطيط لسلاسل التوريد الخاصة بهم في وقت مبكر، خاصة في فترة العطلة القادمة”، كما تتوقع استمرار الطلب القوي على الصادرات من آسيا لبقية الفترة العام ولا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضافت عبر تقرير لها صدر مؤخرا ، أنه لا تزال مستويات المخزون في أوروبا والولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، مما أدى إلى نفاد المخزون في بعض المنتجات، وهذا يعني أنه حتى بمجرد انخفاض الطلب على التجزئة، فتؤكد ميرسك استمرار بقاء أحجام الشحن قوية حيث يلزم إعادة بناء مستويات المخزون “.

وأدت العلامات المرئية للزيادة إلى تغطية واسعة للعدد القياسي للسفن التي تصل إلى موانئ جنوب كاليفورنيا وتراكم السجلات، ومع ذلك فإن هذه المشكلات نفسها تؤدي إلى تراكم في الموانئ حول العالم ولها تأثير واسع على خدمة الخطوط الملاحية المنتظمة.

كما تستمر موثوقية الجدول الزمني لشركات النقل البحري في الانخفاض، مع تأخيرات تصل إلى 30 يوما على طرق الصين الأكثر تضررا إلى الاتحاد الأوروبي، وما يقرب من 22 يوما على طرق الساحل الغربي للولايات المتحدة الأكثر تضررا من الصين وفقا لميرسك .

كما تتوقع شركة Maersk أن يكون نمو الطلب العالمي على الحاويات بين 86% لعام 2021 بالكامل، قائلة إنها تواصل اتخاذ خطوات مماثلة لشركات النقل الكبرى الأخرى لتخفيف التأخير.

وتسلط “ميرسك” الضوء على الجهود المبذولة لترشيد جداولها، وإعادة توزيع الحاويات الفارغة، ومضاعفة عدد حاويات الشحن الجاف في أسطولها ثلاث مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، كما تخطط الشركة أيضا لتقليل عدد اتصالات الميناء على بعض الطرق لتحسين الوصول في المواعيد المحددة.

وأكدت شركة Maersk لعملائها استمرار الطلب القوي، إلى جانب اضطرابات شبكة التجارة البحرية العالمية، مما يضر وصول البضاعة في موعدها والمعروف بموثوقية الجدول الزمني لدينا”.

كما توقعت أن يكون الربع الرابع من العام الجاري أقوى في نقل صادرات آسيا مع بقاء استخدام الشبكة أعلى من 95%، مع استمرار ازدحام الموانئ واختناقات سلسلة التوريد باعتبارها الدوافع الحقيقية لأسعار الشحن المرتفعة”.

وأشارت الشركة العالمية أن الشهر المقبل ” أكتوبر ” سيشهد عدة أعياد بالصين والتي من أهمها العام الصيني الجديد ، وهو ما سيعزز الطلب القوي على شحن الحاويات في الربع الأخير من عام 2021، ولكن من المتوقع أن يؤدي ازدحام الموانئ، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتأخيرات الخدمة إلى خلق ارتباك في جداول الابحار .

وأوضحت شركة Maersk أنه سيتم تنفيذ سفن إضافية وإغفالات مخصصة للمنافذ للمساعدة في تحسين موثوقية الجدول الزمني.

من المتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على الحاويات إلى 6٪ -8٪ في احصائيات عام 2021 في حين أن نمو الطلب على الحاويات كان متقدمًا على نمو العرض منذ النصف الثاني من عام 2020 ، فإن الدوافع الحقيقية لأسعار الشحن المرتفعة هي الازدحام في الموانئ واختناقات سلسلة التوريد.

وبخصوص السوق من آسيا إلى أوروبا ، توقعت ميرسك أن يكون الطلب في السوق قويًا وأن تكون مساحة السفن ضيقة للغاية. تخطط شركة Maersk لتقليل ترددات السفن على الموانئ لتحسين الموثوقية ولديها خطط طوارئ للتخفيف من تأثير نقص المعدات في Yantian و Nansha ونقص سعة التغذية في جنوب شرق آسيا .