«ميرسك» تؤجل عبور البحر الأحمر 48 ساعة بعد تعرض سفينة لهجوم حوثي مرتين

قررت شركة ميرسك تأخير عمليات العبور في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد أن تعرضت إحدى سفن الحاويات التابعة لها لهجوم مرتين في المياه في أقل من يوم واحد، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت الشركة اليوم الأحد إن السفينة ميرسك هانجتشو تعرضت لهجمات بالقرب من اليمن أثناء سفرها من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر. وأصيبت السفينة بجسم مجهول في ضربة أولية مساء السبت ثم استُهدفت مرة أخرى عندما أطلقت أربعة قوارب النار على السفينة أثناء محاولتها الصعود على متنها، بحسب الشركة.

تأجيل العبور من البحر الأحمر

وقالت الولايات المتحدة، إن الهجمات نفذها الحوثيون المدعومون من إيران. وأسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما المتمردون يوم السبت.

وفي هجوم الأحد، تعرضت مروحيات البحرية التابعة لها لإطلاق النار وردت بإغراق ثلاثة من القوارب الأربعة التي يقودها المتمردون الحوثيون وقتلت الطاقم الذي كان على متنها، وفقًا لموقع القيادة المركزية الأمريكية على موقع X.

بدأت شركة ميرسك مؤخرًا الإبحار عبر الممر المائي مرة أخرى بعد تحويل سفنها إلى إفريقيا. وقالت إن طاقمها على متن السفينة ميرسك هانغتشو بخير وأن السفينة استأنفت عبورها شمالا.

وجاء في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أن “ميرسك تعمل حاليا على التأكد من التفاصيل الكاملة للحادث وتجرى حوارات وثيقة” مع السلطات لتقييم المستوى الأمني في المنطقة.