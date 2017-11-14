ميرسك العالمية تسعى لتنفيذ مشروعات بقطاعي النقل والطاقة بمصر

خاص أبدى كيم فيجفر، الرئيس التنفيذي لشركة A.P. Moller التابعة لشركة ميرسك العالمية، استعداد الشركة للمساهمة الى جانب الحكومة والقطاع الخاص في عدد من المشروعات وبخاصة مشروعات البنية التحتية لقطاعي النقل، والطاقة. جاء ذلك بحسب بيان صدر عقب لقاء جمع فيجفر بالمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح

خاص

أبدى كيم فيجفر، الرئيس التنفيذي لشركة A.P. Moller التابعة لشركة ميرسك العالمية، استعداد الشركة للمساهمة الى جانب الحكومة والقطاع الخاص في عدد من المشروعات وبخاصة مشروعات البنية التحتية لقطاعي النقل، والطاقة.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عقب لقاء جمع فيجفر بالمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بمقر هيئة الاستثمار بحضور وزيري الكهرباء والنقل، وسفيرة الدنمارك لدى القاهرة.

وخلال اللقاء أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن تطلع شركته إلى المزيد من التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تزخر به السوق المصرية من امكانات وفرص واعدة في العديد من المجالات، موضحاً أن مصر ضمن 10 دول تسعى الشركة للتركيز عليها في الفترة القادمة، حيث ابدى استعداد الشركة للمساهمة الى جانب الحكومة والقطاع الخاص في عدد من المشروعات وبخاصة مشروعات البنية التحتية لقطاعي النقل، والطاقة.

من جانبه رحب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي للشركة مؤكداً أن أولويات عمل الحكومة المصرية يأتي في مقدمتها تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وإجراء الاصلاحات التشريعية اللازمة في هذا الإطار، مشيراً إلى تطلع مصر للعمل مع الشركات العالمية في مجال المشروعات التنموية.

وأشار رئيس الوزراء الى أن الدولة تقوم بنهضة شاملة في جميع المجالات وان هناك قطاعات عديدة يمكن للشركة الدخول فيها، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، فضلاً عن مشروعات الكهرباء سواء فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، أو تطوير الشبكات وخطوط النقل.

ولفت إلى وجود مشروعات للتعدين، وتطوير الموانئ وبناء السفن، والصناعات البتروكيماوية، وتخزين الحبوب، بالإضافة إلى مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، وكذا مشروعات النقل المختلفة في ضوء اهتمام الدولة بتطوير النقل البحري وشبكة السكك الحديدية بما في ذلك تطوير خدمات نقل البضائع وإنشاء خطوط جديدة، فضلاً عن تطوير مترو الأنفاق ومشروعات الغاز.

وأكد رئيس الوزراء على استمرار الحوار مع الشركة لوضع تصور للمشروعات الممكنة، مؤكداً اهتمام الدولة بزيادة نسب التصنيع المحلي والتدريب وزيادة فرص العمل للشباب.

ومجموعة ميرسك هي تكتل تجاري دنماركي، وتعمل في عدة قطاعات، وأهمها قطاع الطاقة والنقل. وهي عاشر أكبر مشغل حاويات وسفن امداد في العالم منذ عام 1996.

