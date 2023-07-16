«ميرسك» الدنماركية تعرض الاستحواذ على محطات رياح الزعفرانة

تلقت الحكومة عرضا من شركة «ميرسك» الدنماركية للاستحواذ على محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمجمع الزعفرانة التابع لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وتعد مجموعة «ميرسك» من أكبر شركات نقل الحاويات فى العالم، وتأسست عام 1904 فى مدينة سفينبورج الدنماركية ، وتعمل حاليا فى 130 دولة وتوظف أكثر من 100 ألف .

وكشفت مصادر حكومية لـ «المال» – أن «ميرسك» طلبت الاستحواذ على المحطات لغرض استخدام الطاقة المنتجة منها لصالح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت أن «الزعفرانة» تعتبر واحدة من أكبر محطات الرياح فى أفريقيا وتبلغ مساحتها 120 كيلومترًا مربعًا، و بها 700 توربينة وتنتج 545 ميجاوات، وتقع شمال محافظة البحر الأحمر، وأنشئت على 8 مراحل، بداية من عام 2001 حتى 2011 وتتمتع بمسارات رياح عالية.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء- بالتعاون مع صندوق مصر السيادى ووزارة الكهرباء والجهات المعنية- يدرس حاليا العرض المقدم، بالإضافة إلى تقييم الأصول الخاصة بالمشروعات بعد تلقيها عروضا ورغبات من مستثمرين عالميين، للاستحواذ على محطات طاقة الرياح فى كل من «جبل الزيت» و«الزعفرانة».

وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط منذ أيام تلقى الحكومة عددا من العروض العالمية للاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت وتم قبول العرض الأعلى سعرا بما يتجاوز 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتم الترسية فى أكتوبر بعد إعطاء مهلة للفحص النافى للجهالة لمدة 60 يوما.

وكشفت شركة ميرسك العالمية فى سبتمبر الماضى عن إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن فى مصر باستثمارات 15 مليار دولار، وسيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع “ميرسك” بالبدء فى التعاون مع المجموعة الدنماركية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة فى مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن.

ووافق مجلس الوزراء على طلبين مقدمين من شركتى «سكاتك» النرويجية و«ميرسك» الدنماركية لتخصيص قطعة أرض فى جبل الزيت بخليج السويس، لاستخدامها فى إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بقدرات تقريبية 320 ميجاوات فى مارس الماضى.