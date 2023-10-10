ميرسك: الانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد وتشغيله فى 2025

توقع عمر غاربو المدير العام بشركة ميرسك الدنماركية، أن الشركة تقترب من الانتهاء من تطوير ميناء بورسعيد وتشغيلة خلال 2025.

وأضاف خلال تصريحات له علي هامش قمة صوت مصر المنعقدة بمنتجع سوما باي، أن الشركة تستهدف تنفيذ عدة مشروعات لوجيستية بمصر خلال الفترة المقبلة، من بينها دراسة لتدشين مناطق لوجيستية جديدة في عده مدن.

وأوضح أن ميرسك تعمل في الوقت الحالي على تدشين منطقة لوجيستية في الاسكندرية، وأخرى في بورسعيد، بالإضافة إلى مدينة السادس من أكتوبر، موضحًا أن قطاع اللوجيستيات بالشركة سيستمر خلال الفترة المقبلة بمصر، إذ من المخطط إنهاء المناطق اللوجستية خلال عامين.

وأكد على أن مشروع تشغيل رصيف حاويات جديد بطول 800 متر في ميناء شرق التفريعة ببورسعيد من أهم مشروعات الشركة حاليًا، والذي يجرى تطويره لزيادة القدرة الاستيعابية للميناء، باستثمارات تتجاوز الـ500 مليون دولار.

وستعمل شركة الشحن الدنماركية “ميرسك”، التي تمثل 15 % من إجمالي حركة الحاويات في العالم، على تطوير محطة قناة السويس للحاويات في شرق بورسعيد، لتحويلها إلى محطة عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، بالإضافة إلى تشغيل المحطة بأحدث المنظومات والاتصالات المتطورة وتحويلها إلى محطة ذكية.

وتابع أن الشركة والهيئة الاقتصادية تعمل دائما على دراسة سبل التعاون المشترك في كافة المجالات التنموية، خاصة فى مجال تبادل الخبرات والنقل البحري واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحري.

