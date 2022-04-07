«ميرج» تطلق خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة مجانا لمدة شهر في «مول مصر» و«سيتي سنتر»

أطلقت اليوم “ميرج” الشركة الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والمتخصصة في الحلول التكنولوجية المبتكرة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع شركة “ماجد الفطيم” مالكة مراكز التسوق والمجتمعات المحلية والرائدة في مجال تجارة التجزئة والترفيه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة مجانا لمدة شهر لتواصل الصم وضعاف السمع مع المجتمع.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار حملة “مولات صديقة للغة الإشارة” التي أطلقتها شركة ماجد الفطيم في “مول مصر” و “سيتي سنتر ألماظة” و “سيتي سنتر الإسكندرية ” و”سيتي سنتر المعادي”، وتوفر “ميرج” في هذه المولات للمتسوقين من ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النطق ترجمة فورية عبر منصة ميرج المترجم الفوري للغة الإِشارة، والتي تتيح المحادثات المرئية المدعمة بتقنيات متطورة مع نخبة من أفضل المترجمين المعتمدين في المنطقة طوال أيام الأسبوع عبر جميع أنواع الأجهزة الذكية.

رامى القدومى: تعزيز قدرات الصم وضعاف السمع على التواصل مع أفراد المجتمع بلغة الإشارة يمثل أولوية

وأعرب رامي القدومي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ميرج” التكنولوجية، عن فخره بإطلاق خدمة ميرج للترجمة الفورية للغة الإشارة في هذه المولات لدعم احتياجات هذه الفئة في المجتمع، مؤكدا على أن تعزيز قدرات الصم وضعاف السمع على التواصل مع أفراد المجتمع بلغة الإشارة يمثل أولوية هامة في إستراتيجية الشركة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات هذه الفئة في مختلف القطاعات وتسهيل تواصل الأشخاص معهم بلغة الإشارة.

وأضاف أنه سعيد بالتعاون المثمر مع شركة ماجد الفطيم في إطلاق هذه الحملة الرامية إلى زيادة دمج هذه الفئة الهامة في المجتمع، وتسخير الحلول التكنولوجية المتطورة لتسهيل الخدمات المقدمة لهم بما يتوافق مع احتياجاتهم .

وأوضح القدومي أن خدمة الترجمة الفورية متوفرة عبر منصة ميرج للمتسوقين في مراكز التسوق الأربعة للتواصل بلغة الإشارة مع مقدمي الخدمات في المراكز، وخلال هذه الحملة يمكن للصم وضعاف السمع المتسوقين في هذه المراكز استخدام رمز الاستجابة السريعة المتوفر عند مراكز خدمة العملاء في هذه المولات للحصول 30 دقيقة مجانية بعد تنزيل منصة ميرج للترجمة الفورية للغة الإشارة بالإضافة إلى خصم 60% عند شحن الرصيد للترجمة الفورية على المنصة ، والتواصل المرئي مع مترجمي لغة الإشارة في مركز اتصال الشركة، لمساعدة المتسوقين ومقدمي الخدمات على التواصل بلغة الإشارة بشكل فعال لتلبية متطلباتهم.

هانى المسيرى:الفطيم ملتزمة بإيجاد طرق مبتكرة لدعم المجتمع الذي نعمل فيه وتوفير فرص وتجارب متساوية للجميع



من جانبه، قال هاني المسيري، العضو المنتدب لمراكز تسوق ماجد الفطيم العقارية في المنطقة الغربية إن شركة الفطيم ملتزمة بإيجاد طرق مبتكرة لدعم المجتمع الذي نعمل فيه وتوفير فرص وتجارب متساوية للجميع. من خلال الشراكة مع شركة “ميرج” التكنولوجية، نقدم خدمة الترجمة الفورية في جميع مراكزنا للتسوق ، وذلك تطبيقا لرؤية الشركة المتمثلة في تحقيق لحظات سعيدة للجميع، كل يوم.

عن ميرج

و أطلقت شركة “ميرج” في نوفمبر الماضي المنصة الذكية “ميرج المترجم الفوري للغة الإشارة”، والتي تم تطويرها باعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية المبتكرة التي تضمن للصم وضعاف السمع التواصل الفعال مع المؤسسات والأشخاص في المجتمع، ويمكن للمستخدمين تنزيلها من منصتي «أبل ستور» و«أندرويد بلاي ستور» واستخدامها عبر جميع أنواع الأجهزة آي أو إس – IOS ، أندرويد – Android، ويب- Web لتلبية احتياجاتهم في المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية وغيرها من خلال مكالمة مرئية مع المترجمين عبر المنصة، حيث يقوم المترجم المعتمد بالتخاطب مع الأصم بلغة الاشارة وترجمة المحادثة صوتياً للطرف الآخر.

وبجانب الترجمة الفورية للغة الإشارة، تشمل خصائص منصة “ميرج المترجم الفوري للغة الإشارة” العديد من الخدمات المتكاملة منها خدمة الخط الساخن الأولى من نوعها عبر المكالمات المرئية والصوتية للأعمال في جميع القطاعات، والتي تمكن المستخدم من الصم وضعاف السمع من إجراء اتصال مرئي مع خدمة العملاء للأعمال، خدمة الترجمة المباشرة للغة الإشارة في الفعاليات المتنوعة، خاصية التواصل الاجتماعي والتي تمكّن المستخدمين من الصم وضعاف السمع التواصل باستمرار مع عائلاتهم وأصدقائهم والأشخاص في المجتمع، المكالمات المرئية لتمكين المستخدمين من الصم من إجراء مكالمة مرئية للتواصل بلغة الإشارة مع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الصفحة الشخصية التي توفر للمستخدم إمكانية إضافة معلوماته الرئيسية في حسابه بالمنصة واستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لدعوة الأصدقاء للتواصل، وغيرها من الخدمات التكنولوجية المتطورة.