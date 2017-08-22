ميراكو للتكييف تكلف أصول عربية لدراسة القيمة العادلة

رجب عزالدين أعلنت شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو عن تكليف شركة أصول عربية للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "يأتى هذا استجابة لطلب هيئة الرقابة المالية ذلك فى 8 أغسطس الجارى".وطلبت الرقابة المالية من الشركة تكليف أحد ال



رجب عزالدين



أعلنت شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو عن تكليف شركة أصول عربية للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “يأتى هذا استجابة لطلب هيئة الرقابة المالية ذلك فى 8 أغسطس الجارى”.

وطلبت الرقابة المالية من الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر على إثر التطورات التي شهدها سعر السهم خلال الفترة من 2 مايو وحتى 1 أغسطس الجارى.

واستندت الهيئة إلى المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتى تنص على أحقية الهيئة فى مطالبة الشركة المقيد لها اسهم بالبورصة بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة في حال وجود تغيير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما تنص على المادة على أحقيتها فى مطالبة الشركة بدراسة القيمة العادلة فى حالة حدوث تغيير سعري بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة أو وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغيير.

ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه، موزعا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.