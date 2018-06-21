ميراكو لصناعة التكييف تتلقى طلبات المتضررين من الشطب الاختيارى

رجب عزالدين أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق العمليات الخاصة لتلقى طلبات البيع من المساهمين المعترضين على قرار شطب شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو. وأضافت البورصة، فى بيان لها، اليوم الخميس، أن سوق العمليات الخاصة سيتم فتحه اعتبارا من الأربعاء 27 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل، ل

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق العمليات الخاصة لتلقى طلبات البيع من المساهمين المعترضين على قرار شطب شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو.

وأضافت البورصة، فى بيان لها، اليوم الخميس، أن سوق العمليات الخاصة سيتم فتحه اعتبارا من الأربعاء 27 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل، لتلقى طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من قرار الشطب الاختيارى بما فيهم الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين.

ومن المقرر تنفيذ تلك العمليات بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 5 يوليو المقبل بسعر 130.99 جنيه فقط.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى 7 يونيو الجارى، على سير مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو في إجراءات الشطب الاختياري.

ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه، موزعاً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.